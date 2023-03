A Palazzo San Giorgio proficua riunione sui dehors: Amministrazione comunale a confronto con il mondo dell’impresa Piena condivisione sull'azione amministrativa che punta al ripristino delle condizioni di decoro sulle strutture non a norma. La collaborazione proseguirà per la stesura di un piano per la riorganizzazione e l'aggiornamento delle modalità di gestione degli spazi all'aperto