Si è tenuto a Palazzo San Giorgio l’incontro tra il sindaco Giuseppe Falcomatà ed i rappresentanti delle forze sindacali dei lavoratori del servizio di raccolta rifiuti a Reggio Calabria. Alla riunione, richiesta dalle forze sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel, era presente il Vicesindaco con delega all’Ambiente Paolo Brunetti, la Segretaria Generale Antonia Criaco, il Dirigente del Settore Domenico Richichi ed il funzionario Paolo Spanò.

L’incontro ha consentito un focus approfondito sulla delicata fase di transizione che il servizio sta affrontando in questi giorni con il passaggio dal precedente gestore alla nuova società designata. Nello specifico i rappresentanti delle forze sindacali hanno chiesto un’attenzione sul mantenimento dei livelli occupazionali, nel passaggio tra le due società, sull’organizzazione del servizio e sulle condizioni di sicurezza dei dipendenti.

Da parte sua l’Amministrazione comunale, attraverso il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco Paolo Brunetti, ha rassicurato i sindacati sull’applicazione della cosiddetta clausola sociale, per il passaggio dei dipendenti tra le due società senza la perdita di alcun posto di lavoro. Il Comune vigilerà affinché la transizione sia completata nei tempi previsti, secondo modalità che preservino i diritti dei lavoratori, ed al tempo stesso garantiscano piena continuità ed efficacia nella gestione del servizio di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti.

Tra le situazioni attenzionate dal tavolo l’organizzazione della base operativa della nuova società, la realizzazione degli spogliatoi, l’organizzazione del lavoro e delle turnazioni, l’utilizzo dei mezzi e delle strumentazioni necessarie all’espletazione del servizio. Argomenti che saranno trattati in un prossimo incontro, da convocare a stretto giro, alla presenza dei rappresentanti della nuova società che si appresta, da qui a qualche settimana, ad assumere la titolarità del servizio di igiene urbana per la città di Reggio Calabria.

“Ci riteniamo soddisfatti di questo confronto – ha affermato il sindaco Falcomatà a margine della riunione – con le forze sindacali remiamo insieme nella medesima direzione, verso la tutela dei livelli occupazionali, per un lavoro sicuro e di qualità, che sono presupposti essenziali per uno svolgimento del servizio in maniera completa ed efficiente. Abbiamo tutti a cuore, azienda compresa, l’obiettivo di servire la città e la comunità reggina nel migliore dei modi”.

“Con i sindacati del comparto in questi anni abbiamo sempre lavorato in maniera sinergica, nel rispetto reciproco dei ruoli, superando anche tante situazioni difficili e momenti di crisi. Ricordo come fosse ieri il punto da cui partivamo, con situazioni di crisi, e le varie tappe del percorso, con tante difficoltà, cambiamenti nella gestione e nelle competenze, momenti anche complicati. Tutte situazioni, messe alle spalle grazie al senso di responsabilità dei lavoratori e dell’amministrazione, che raccontano di come insieme si è sempre stati in grado di superare anche i momenti più difficili”.

“Ora si apre una nuova fase, certamente delicata, ma che deve essere affrontata con il medesimo senso di responsabilità e di fiducia reciproca che ha sempre caratterizzato il rapporto tra l’amministrazione, i lavoratori e le forze sindacali. L’obiettivo rimane quello di un corretto e funzionale espletamento del servizio di igiene urbana. E’ chiaro che ci sono questioni che vanno affrontate insieme all’azienda ed in questo senso ritengo fondamentale un confronto con le forze sindacali, affinchè la transizione sia affrontata nel migliore dei modi e si possa iniziare con il piede giusto questa nuova fase”.

Soddisfatto anche il Vicesindaco con delega all’Ambiente Paolo Brunetti. “Ci sono state delle incomprensioni – ha affermato – ma i valori e la responsabilità che hanno sempre caratterizzato il nostro percorso ci hanno aiutato a superarle. Nei prossimi giorni incontreremo l’azienda, con la quale il Settore ha già da tempo avviato una fitta interlocuzione, e ci regoleremo sui vari passaggi da affrontare, aggiornando in maniera costante, nel massimo della trasparenza, le forze sindacali, alle quali chiediamo di affiancarci in questa delicata fase di transizione. Sono convinto che ci siano tutti i necessari presupposti per consentire agli operatori di svolgere il loro lavoro in piena armonia ed in sicurezza, esattamente come è avvenuto in questi anni. Da questo punto di vista l’Amministrazione sarà presente, lavorando con la massima attenzione per il bene della città e degli stessi operatori”.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!