Il vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace ha ricevuto a Palazzo Alvaro i consiglieri del gruppo misto di Maropati Angelo Adornato e Andrea Ferrentino, programmando un risolutivo intervento da realizzare sul loro territorio .

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco Versace con delega alla viabilità, infatti, da sempre attenti alla sicurezza delle arterie stradali provinciali, hanno da subito fatto propria la missiva dei consiglieri comunali preoccupati, sia dalla necessità di lavori di ammodernamento del manto stradale della SP4, in evidente stato di deterioramento, sia del cedimento di un tratto della strada di Morvani, parallela alla Sp4, lavori

rientranti entrambi nei progetti finanziati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. Ad essi si aggiunge inoltre un ulteriore intervento necessario nel tratto stradale Sp4 Maropati – Feroleto della Chiesa – Galatro e SP44 Tritanti, interessato da anni da fenomeni franosi ed erosivi. L’obiettivo in questo caso è programmare un intervento risolutivo di parificazione del costone anche e soprattutto in vista delle prossime piogge invernali.

Il vicesindaco Versace, reputando le problematiche evidenziate come obiettivi necessari ed urgenti, ha dato subito input agli uffici competenti, per attivare le misure necessarie affinché venga effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici della Città Metropolitana al fine di definire gli interventi necessari al ripristino in sicurezza di queste strade scongiurando pericoli futuri, dando seguito alla progettazione a suo tempo redatta e poi successivamente rivista alla luce degli aumenti dei prezziari di settore.

Il proficuo incontro si è concluso con l’auspicio condiviso tra il vicesindaco Carmelo Versace ed i consiglieri di Maropati di riaggiornarsi a stretto giro per fissare le date di un ulteriore sopralluogo per l’inizio degli interventi, lavorando ad un obiettivo molto preciso, ovvero far uscire sempre più i territori dall’isolamento e rendere sempre più sicuro ed efficiente il sistema di viabilità metropolitano.