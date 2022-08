“L’ estate 2022 sarà ricordata come la prima stagione del ritorno alla vita normale e senza limitazioni Covid. Per il Monte Trepitò potrà essere considerata quella della rinascita e della speranza di un futuro che riporterà, in chiave moderna, il Villaggio ai fasti del passato. È da due anni che l’Amministrazione Comunale lavora in sinergia con le Associazioni e cittadini per risolvere le criticità riscontrate. Si è partiti con gli interventi sulla strada di accesso del versante Tirrenico effettuato dalla Città Metropolitana, per poi passare a quelli sulla rete idrica, la risistemazione dell’impianto d’ illuminazione, la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti e alla creazione di due punti di WIFI free Zone (progetto Wifi Piazza Italia). Tutti interventi che hanno fatto risbocciare la voglia di vivere il Villaggio Trepitò. Certamente si è ancora all’inizio del percorso di valorizzazione e promozione ma la strada è stata tracciata “.

In questa stagione ricorre anche un anniversario importante che è quello del venticinquesimo dell’inaugurazione del sentiero escursionistico: “Mundu e Galasia”. Per questo motivo, il 7 agosto, l’Associazione Ekoclub International, ideatrice del percorso, ha voluto organizzare una giornata con escursione alle cascate. “25 anni fa un gruppo di giovani volevano far conoscere – ha dichiarato il Presidente storico dell’Associazione Carmelo Siciliano- la bellezza delle nostre cascate al mondo. 25 anni dopo questo è uno dei 5 geositi presentati dal Parco Nazionale D’ Aspromonte all’ Unesco ed è il sentiero più visitato di quella che un tempo era la Provincia di Reggio Calabria oltre ad essere uno dei più conosciuti e apprezzati nell’ intera Regione”.

La stagione di Trepitò è ancora in corso e tanti sono i villeggianti e i visitatori che quotidianamente trascorrono il loro tempo in questo angolo di mondo. Il picco delle presenze si è toccato il 15 agosto dove sono state stimate quasi 10.000 persone che hanno trascorso il loro Ferragosto sul Monte Trepitò. Dopo due anni di limitazioni Covid si è rivisto anche, a margine della processione dell’Assunta, il tradizionale ballo del “Ciuccio” (organizzato dai volontari della festa dell’Assunta) che come un tempo ha registrato, allo spettacolo, una presenza di più di mille persone.

“L’ estate ancora non è finita e c’ è tempo per vivirne una parte qui ma poi dall’ autunno in poi sarà sicuramente diversa ma ugualmente bella anche perché chi ama la montagna e la natura lo fa indipendentemente della stagione in corso”.