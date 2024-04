A Maida rinvenuta nelle campagne una granata della 2^ guerra mondiali. Intervento degli Artificieri dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Maida, su segnalazione di privati cittadini, in località “Fialà” hanno rinvenuto tra la vegetazione una granata d’artiglieria cal. 75 mm HE di nazionalità italiana risalente al secondo conflitto mondiale. La granata si presentava completa di spoletta e di carica esplosiva. Dopo aver messo in sicurezza la zona sul posto veniva richiesto l’intervento degli artificieri del Comando Provinciale di Catanzaro ed informata l’autorità giudiziaria che disponeva il sequestro e la contestuale distruzione in sicurezza della granata.

Nell’imminenza la stessa con le dovute cautele è stata messa in sicurezza, rimossa trasportata presso una vicina cava in località Granci di Maida e fatta brillare dal personale specializzato.

L’episodio odierno oltre a confermare la costante presenza sul territorio delle pattuglie dell’Arma, sottolinea ulteriormente la grande tempestività di risposta in situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità della popolazione evidenziando la costante sinergia tra le diverse articolazioni dell’Istituzione.