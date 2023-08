A Lampedusa sbarchi senza sosta, hotspot al collasso

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono oltre mille i migranti arrivati a Lampedusa nella giornata di oggi. Il porto di partenza sembrerebbe ancora una volta quello di Sfax, in Tunisia, e la loro provenienza è prevalentemente subsahariana: Costa d’Avorio, Burkina Faso, Gambia, Camerun, Niger. Trentadue tra le operazioni di recupero e salvataggio e di sbarchi autonomi dalla mezzanotte di ieri. E sono 1.767 i migranti presenti attualmente all’hotspot di contrada Imbriacola, gestito dalla Croce Rossa Italiana.

Stamattina, 150 persone sono state trasferite con il traghetto di linea Galaxy e altri 200 migranti stasera lasceranno Lampedusa a bordo della nave Cossyra con destinazione Porto Empedocle.

Intanto procedono le operazioni di identificazione da parte degli uomini della Questura di Agrigento e della Polizia di Stato, circa un centinaio sarebbero i minori non accompagnati. Sono ancora in corso diversi recuperi in mare da parte delle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, che rientreranno in porto nelle prossime ore.

