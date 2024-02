Si è concluso, con una grande partecipazione di pubblico, presso la splendida cornice del Chiostro Caffè Letterario, l’incontro con Lucia D’Elia, donna che ha condiviso la sua storia nell’ambito della rassegna “Le Donne si Raccontano” ideata da Lucia Alessandra Cittadino e da Giacinto Gaetano.

E’ stato un incontro molto intimo ma intriso di ottimismo e positività. Non è mancata la commozione sia della protagonista che degli intervenuti, tutti particolarmente affascinati dalla forza dei suoi aneddoti.

“Sono estremamente felice di aver potuto condividere i punti salienti della mia vita con la collettività lametina, mai avrei potuto pensare di destare tanto interesse ed ammirazione anche in persone che non mi conoscono personalmente. Spero di poter essere stata di aiuto alle tante donne che si trovano costrette, dagli eventi, ad affrontare difficoltà, a tratti insormontabili, ma che con resilienza riescono a lasciarsi alle spalle, cercando di vedere sempre quanto di bello la vita ci possa riservare”, questo quanto dichiarato da Lucia D’Elia all’esito dell’incontro.

Tra il pubblico una giovane mamma la quale, compreso lo spirito degli incontri, ha chiesto di poter raccontare la sua “storia in salita”, che sarà oggetto del prossimo incontro della rassegna.

Direttore del Sistema Bibliotecario Lametino.Lucia D’Elia è convinta di sì e racconterà la sua storia di resilienza e successo venerdì 23 febbraio al Chiostro Caffè Letterario.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!