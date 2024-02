Il 28 febbraio 2024 nella sede regionale Calabria del Partito Democratico, in via delle Nazioni a Lamezia Terme, si terrà un evento con l’on. Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati, all’interno dell’iniziativa nazionale “Filo Diretto”.

La tappa calabrese, voluta e organizzata da Lidia Vescio, dirigente del PD e Portavoce delle Donne Democratiche della provincia di Catanzaro, inizierà alle ore 11,30 con una conferenza stampa incentrata su un tema attuale e cruciale per il Sud, l’autonomia differenziata.

Alla conferenza, dal titolo: “Se il Sud non cresce, l’Italia si ferma”, moderata dalla stessa Vescio, parteciperanno: il segretario provinciale del PD di Catanzaro, Domenico Giampà, Giusy Iemma, presidente dell’Assemblea regionale calabrese dello stesso partito, Amalia Bruni ed Ernesto Alecci, consiglieri regionali della Calabria. Le conclusioni sono affidate all’onorevole Anna Ascani.

La stessa vice presidente della Camera dei Deputati, a seguire, incontrerà cittadini, dirigenti, militanti e amministratori del Partito Democratico, per condividere idee, progetti e visioni per il futuro della politica al Sud.

Un momento per discutere e riflettere su questioni di fondamentale importanza per la Calabria, una “occasione per ricucire il rapporto che c’è e ci deve essere tra i luoghi dove la politica si fa legge – come ha dichiarato l’on. Anna Ascani all’avvio dell’iniziativa ‘Filo diretto’, con norme che hanno effetti sulla vita delle persone, e quello che si muove in giro per il Paese, le forze vive dei nostri territori, dei nostri circoli del Partito democratico, per un ‘vero dialogo della politica”.

