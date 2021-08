Riceviamo e pubblichiamo

Che purtroppo a Gioia Tauro ormai da tempo e nonostante l’impegno della amministrazione comunale si viva in un contesto di degrado totale è cosa risaputa.

Strade che presentano tunnel sotterranei, segnaletica stradale inesistente, mancanza di tutela all’incolumità a persone e cose, rifiuti urbani che sovrastano la città, azzeramento della sanità e tante inadeguatezze che non solo creano problemi enormi ai cittadini ma che la deturpano anche sotto l’aspetto del decoro. Eppure in questa città si è data priorità alle esigenze covid e…. siamo rimasti senza sanità, per come tra l’altro era immaginabile.

L’ospedale rimane chiuso ,i poliambulatori tanto indispensabili ed importanti sono rimasti cimelio storico. Eppure in questo periodo particolare di agosto dove guarda caso tutti i centri di analisi locali chiudono in contemporanea per le ferie, il laboratorio di analisi dell’ospedale resta chiuso. Possono usufruire del laboratorio del nosocomio solo i pazienti che transitano dal pronto soccorso. Come mai presso l’ospedale di Gioia Tauro ci sono quotidianamente centinaia di persone che usufruiscono dei vaccini e si sostiene che nel laboratorio di analisi non si può accedere per i prelievi al fine del rispetto delle procedure covid? Bisogna tenere in considerazione la tantissima gente che in questo periodo necessita di controlli per patologie delicate. Anche i tanti turisti che vengono a trovare i propri parenti, come possono fare per salvaguardare la propria salute? In modo particolare che figura facciamo verso queste persone che vengono a trascorrere le ferie a Gioia Tauro? Dopo i tanti disagi propinati , in assenza di adeguate segnaletica e strade pieni di crateri, vengono elevate addirittura pesanti verbali Questo è semplicemente indecoroso!!!! Sul territorio tra l’altro ci sono ubicate bombe nucleari quali inceneritore e depuratore; eppure alla città non è permesso di conferire i rifiuti, tranne che in minima parte. Non si beneficia, tra l’altro di sgravi fiscali, ma purtroppo vengono inalati veleni soltanto veleni che creano pesanti patologie. Le strade sembrano essere state colpite da bombe, non ci sono più transenne che possono segnalare quantomeno i notevoli pericoli. Considerazione particolare merita la segnaletica stradale, in gran parte inesistente, da creare ex novo ed in altre parti incompleta: manca la segnaletica verticale o quella orizzontale “forse il completamento di tale segnaletica per come previsto dalle normative stradali sarebbe un lusso per i cittadini “. Nonostante tutto ciò, la gente dignitosamente cerca di sopravvivere. Ma da qualche periodo, addirittura tartassata da verbali emessi con grande accanimento dal nuovo comando di polizia locale insediatosi a Gioia Tauro. Purtroppo i dovuti parcheggi relativi alle persone diversamente abili sono stati sempre ignorati, tant’è che nonostante le tante sollecitazioni fatte ormai da tantissimo tempo agli uffici preposti, rimangono sprovvisti di un’adeguata segnaletica, tale da poter essere individuata per lasciare il posto a loro disposizione. Ma… nonostante queste inadeguatezze, qualche personaggio di notevole capacità nel settore, ha ben pensato che tali inadeguatezza invece di essere sistemate sarebbero dovute diventare per come si sta facendo fonti di trabocchetti per formulare verbali. Per il popolo Gioiese è come dire dopo il danno la beffa. Certo il comune non ha disponibilità economiche ma non è in questo modo che si possono sanare i bilanci scellerati e debitori che hanno portato la città al dissesto economico. I fondi ricevuti dal comune e non sono pochi per il ripristino ed il miglioramento della segnaletica stradale perché non vengono utilizzati? I famosi passaggi pedonali così tanto decantati sulle arterie principali della città a ridosso di parrocchie e centri commerciali, che fine hanno fatto? Sarebbe opportuno ripristinare il tutto con grande dignità e dopo eventualmente elevare sanzioni. Le sanzioni servono a far rispettare i doveri, ma qui mancano assolutamente i diritti. La popolazione Gioiese, dopo i tanti sacrifici non merita queste beffe. Questo nuovo comando deve servire per dare aiuto, tanto ma tanto aiuto, alla comunità e non essere solo fonte irrazionale di entrate all’ amministrazione ! Questo comando deve ripartire dalle professionalità delle esperienze, dalla serietà di chi annovera da anni nel suo interno. Non bisogna fare orecchio da mercante alle tante segnalazioni di pericolo proposte riproposte dai cittadini, ma bisogna portare questa città tutti insieme in una situazione di decoro e di sicurezza e dopo che vengano e che ben vengano i provvedimenti amministrativi.

Clemente Corvo