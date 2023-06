DI CLEMENTE CORVO

Ancora una volta nella città di Gioia Tauro, gruppi di cittadini privati si sono dovuti adoperare per pulire e sistemare dei danni, di ordine pubblico.

Questa volta è toccato al buon senso civico dei cittadini del quartiere Monacelli, sopperire a tali negligenze, dopo le tante sollecitazioni, espresse al Comune, rimaste inevase , ignorate completamente, relative alla pulizia della stessa, ed in modo particolare della scalinata, trafficata quotidianamente da tanti cittadini che ne transitano per il passaggio dalla Via Lo Moro alla via Monacelli e vie adiacenti.

In questa circostanza neanche la richiesta del pericolo per una plafoniera bassa che era stata distrutta da qualche vandolo nelle settimane scorse, con il pericolo del rischio elettrico é stata tenuta in considerazione. Gli stessi si sono adoperati alla sistemazione del tutto, anche alla pulizia delle erbacce altissime che erano presenti proprio a ridosso dell’inizio della via Monacelli. Ma A tal proposito ci si chiede : il verde che stà

deturpando l’intera città quando potrà essere eliminato? Quando questa città potrà essere ripulita? Eppure ci si avvicina al periodo estivo dove tra l’altro tanta gente arriva in città. Ma è veramente così complicato

per la città di Gioia Tauro trovare la soluzione per sistemare e fare uscire una volta per tutte la città da questa deturpazione che la stà degradando?

Come fanno nelle altre città limitrofe, dove tra tra l’altro ci sono ville secolari, grandissime e tenute in uno stato veramente splendido, suggestivo tanto da essere utilizzate anche per Self o riprese video per eventi

particolari ?

Attenzione qui si stà parlando della seconda città come densità di popolazione subito dopo il capoluogo di Provincia.

Eppure questi sono servizi di ordinaria amministrazione ai quali finora la popolazione Gioiese non ne ha potuto usufruire. Il diserbo in una città da Certamente un aspetto di decoro molto importante, basti guardare il lavoro di diserbo effettuato qualche giorno fa all’interno della rotatoria dello svincolo autostradale di Gioia Tauro

dagli enti preposti.