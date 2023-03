A GIOIA TAURO BOICOTTATO LO SPETTACOLO GRATUIITO OFFERTO DALLA FAMIGLIA ORFEI PER LE ASSOCIAZIONI!

Di CLEMENTE CORVO

Si è tenuta questo pomeriggio presso il circo Donna Orfei a Gioia Tauro la giornata gratuita per le associazioni, che lavorano quotidianamente nel sociale con tutti i loro componenti.

La direzione del circo, nonostante le gravi difficoltà economiche subite nelle settimane scorse a Paola, dove il vento ha distrutto tutto il loro tendone, non ha badato ad aspetti economici è stata veramente sensibilissima nell’organizzare insieme a Clemente Corvo questa manifestazione.

Alla stessa hanno partecipato diverse associazioni della Piana, è stata veramente una giornata di grande gioia per questa gente che ha trascorso una giornata diversa, insieme agli artisti di fama Internazionale del circo Orfei. Ma purtroppo a questa manifestazione, non hanno partecipato le associazioni di Gioia Tauro, nonostante le stesse fossero state invitate formalmente con documento protocollato presso il comune di Gioia Tauro in data 2 marzo 2023 con protocollo 6066. Peccato che le autorità preposte non hanno tenuto nella Giusta considerazione o addirittura hanno ignorato un evento molto importante, che la famiglia Orfei aveva offerto per loro gratuitamente. Certamente Questo è stato un episodio veramente molto grave, dove naturalmente chi di competenza si deve assumere delle grandi responsabilità politiche ed amministrative, qui si parla soltanto di cultura ma quale cultura ci può essere quando si ignorano tali manifestazioni?