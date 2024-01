A FIRENZE LA PRESENTAZIONE DEL ROMANZO “FILI INTERROTTI” DELLA PALMESE ANNA MARIA DEODATO

Grandi emozioni per la presentazione del libro “Fili interrotti” di Anna Maria Deodato organizzata a Firenze nella “Casa di Dante” prestigiosa sede del circolo degli artisti L’iniziativa, promossa dalla Camerata dei Poeti di Firenze, si è svolta giovedì 18 gennaio 2024 alla presenza di un partecipe pubblico.

Il volume, edito dalla casa editrice Albatros Il Filo, ripercorre la vita del protagonista Giuseppe in una versione letteraria originale, una sorta di diario segreto la cui trama accompagna il lettore dentro vicissitudini e sentimenti che offrono spunti di riflessione sulla fragilità umana e sul difficile equilibrio delle relazioni interpersonali. Il testo, ispirato da una storia realmente accaduta, sta riscontrando un notevole plauso del pubblico e della critica.

In apertura le parole di accoglienza del presidente della Camerata dei poeti Carmelo Consoli e il suo commento critico che ha offerto al pubblico diverse chiavi di lettura del romanzo. A seguire l’autrice ha messo in evidenza il tema trasversale del suo libro, cioè l’importanza delle relazioni interpersonali nella vita di ognuno. La narrazione della travagliata vicenda umana del protagonista fa riflettere su emozioni e sentimenti che appartengono a tutti.

Ha coinvolto ulteriormente i presenti la lettura di alcuni brani del romanzo curate da Valeria Cirillo e la proiezione di book trailer basati su episodi salienti del libro che sono stati realizzati dal regista Salvatore Panetta e dal videomaker Giancarlo Giambra. Ad arricchire la manifestazione il prezioso contributo della critica d’arte Silvia Ranzi che ha opportunamente commentato la “sororità” tra le arti introducendo le opere dell’artista Ilaria Leganza, dipinti a tecnica mista in sintonia con gli orditi narrativi proposti dall’autrice. Ha allietato l’evento l’esibizione alla chitarra del talentuoso Francesco Russo che ha interpretato brani in assonanza con gli argomenti trattati nel romanzo. L’intervento di Roberto Mosi, promotore di letteratura e cultura del territorio, ha vivacizzato il dialogo con l’autrice.

L’incontro si è concluso con i saluti del presidente della Camerata dei Poeti Carmelo Consoli.