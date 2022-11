A Ecomondo premiate le comunità forestali sostenibili

RIMINI (ITALPRESS) – Dai tavoli-panca realizzati con il legno schiantato di Vaia per creare nuovi spazi di accoglienza in Valle Camonica alla riqualificazione energetica di un’antica struttura in Val Varaita dello chef stellato Juri Chiotti, passando per il podcast che fa conoscere le foreste e per le filiere chiuse e certificate, esempio di economia circolare. Sono i progetti vincitori dei premi “Comunità Forestali Sostenibili” assegnati da Pefc Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l’ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale, e Legambiente, nell’ambito di Ecomondo, a Rimini.Il premio, giunto alla quarta edizione, intende valorizzare progetti e percorsi che perseguono il miglioramento della qualità delle foreste e del territorio montano, e dei servizi ecosistemici che forniscono al territorio e all’uomo.Con il riconoscimento, ha detto a margine dell’evento il segretario generale di Pefc Italia Antonio Brunori, “cerchiamo di dare un riconoscimento a quelle realtà che si sono fatte riconoscere nella loro capacità di rigenerare le risorse e di dare una sostenibilità al sistema socio economico e ambientale. I premiati sono di quattro categorie: gestione forestale, filiera, prodotto e comunicazione. Sono tutte quattro tra loro integrate”.“Gli ecosistemi forestali – ha spiegato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – oltre ad essere un patrimonio per la salvaguardia della biodiversità e dei territori, sono strategici alleati contro la crisi climatica, per il raggiungimento della neutralità climatica al 2050”.Ad aggiudicarsi il premio Gestione Forestale Sostenibile è la Comunità montana di Valle Camonica, costituita da sei consorzi forestali certificati Pefc. Il premio Filiera Forestale è stato assegnato a Braga SpA, dal 1974 leader nella produzione di prodotti in legno, tra cui porte interne, semilavorati, casseri e pellet. Il premio per il Prodotto è stato assegnato a Cobola Falegnameria che ha presentato il progetto di riqualificazione energetica di un’antica struttura situata in Val Varaita (Cuneo) appartenuta ai nonni dello Chef Stellato Juri Chiotti. Ad aggiudicarsi il premio dedicato alla Comunicazione è Compagnia delle Foreste, società specializzata in comunicazione e innovazione nel settore forestale, con il podcast “Ecotoni”, lanciato nel marzo 2021 e arrivato oggi a oltre 20 puntate e oltre 20.000 download.

