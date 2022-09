Il primo partito per distacco e fa registrare tra le percentuali più alte della Calabria. Una soddisfazione per i militanti e per i cittadini che hanno con ampio consenso dato fiducia al progetto di Giorgia Meloni e al percorso di ricostruzione che ha in mente per il Paese. I territori del comprensorio della fascia tirrenica, hanno premiato lo sforzo profuso in questi anni dal gruppo dirigente del partito, che con incessante dedizione, ha raccolto le istanze dei cittadini facendosi carico dei loro problemi ma anche delle loro proposte. Gli amministratori locali in questo senso, sono stati il collante perfetto per il raggiungimento di questo straordinario risultato, il cui esito del 25 settembre ha sancito un punto di partenza e non certo di arrivo.

Piero Italiano (Presidente di circolo di Delianuova)