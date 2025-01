Cresce l’attesa per il terzo ed esclusivo evento internazionale del cartellone della XXI Stagione Teatrale organizzata dall’Associazione Kalomena, programmato per domenica 2 febbraio al Teatro Gentile.

Dai trionfi negli Stati Uniti, ai successi ottenuti in Europa, arrivano a Cittanova, per l’unica tappa italiana del loro tour europeo, I Re Gitani della Commedia con “OLE’! THE SHOW”, spettacolo pluripremiato in tutto il mondo, eseguito per Reali, Contadini e Presidenti.

Il Trio sorprende e ipnotizza con maestria musicale e una comicità visiva esilarante: girano, capovolgono e fanno volare le loro chitarre flamenco mentre scoppiano palline da ping e pong e rompono uova e cliché.

Tutto per l’amore di “Maria”…in un Universo comico dove tutti gli uomini si chiamano “Carlos”. Questo trio di personaggi eccentrici colpisce immediatamente il pubblico suonando come Paco de Lucia, cantando come Pavarotti e rumbando come i Gipsy Kings.

Uno spettacolo spumeggiante, coinvolgente, travolgente, che parla di flamenco ma in modo assolutamente originale, comico e quasi dissacrante, con un coraggio e un’arguzia tali da rendere il tutto straordinariamente avvincente.

Durante una performance flamenca di musica ecco Morocco il “guastatore” che, con goffaggine intelligentemente studiata, interrompe i numeri musicali, ridicolizza il “machismo” esasperato del flamenco e trova mille modi per smitizzare la rigorosa espressività dei compagni soprattutto nelle interpretazioni alla chitarra classica.

Sospeso tra la figura del clown e quella dell‘intrattenitore un po‘ maldestro, il leader del gruppo impone i suoi ritmi e le sue invenzioni, si moltiplicano così le occasioni di divertimento che si fanno sempre più esilaranti e coinvolgenti.

Lo spettacolo originale “Ole!” ha debuttato al Mime Festival di Londra nel 1990 e successivamente al Fringe Festival di Edimburgo nel 1991, ricevendo non uno, ma due premi per la performance.

Nel 1996, Paul ha collaborato con Guillermo De Endaya e Marcial Heredia. Questa versione dello spettacolo ha estasiato il pubblico fino ad oggi ed è diventata un cult internazionale in tutto il mondo.

Il Progetto della Rassegna ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cittanova e il sostegno della BCC-Banca della Calabria Ulteriore e del Bar-Pasticceria “Le Chicche” di Taverna.

I biglietti sono in vendita in teatro e su VIVATICKET (quì Validi il Bonus Docente e la Carta Cultura Giovani).

INFO: www.associazionekalomena.it

Cell. 347.7191399 – 320.6184249

I RE GITANI DELLA COMMEDIA

PAUL MOROCCO

Paul Morocco con il suo alter ego “Mad Casablancan”, è il creatore dello spettacolo Olé!. Lascia il suo Paese natale, il Marocco, cresce e si forma in Virginia negli Stati Uniti.

Viaggia come artista di strada in tutto il mondo trovando la sua casa artistica a Londra dove inizia a esibirsi nella scena dei cabaret-comedy club della città: luoghi famosi come Jounglers, Hackney Empire, The Comedy Store e in teatri di tutto il mondo. Il suo primo progetto, la “EC Big Band”, ha riunito un gruppo di artisti tra cui Bill Bailey, oggi il nome più famoso della commedia britannica.

Nel 1991, lo spettacolo cult internazionale ha avuto successo al festival di Edimburgo, e si è esibito nel 1995 al Just For Laughs, dove Paul è apparso nella trasmissione statunitense “Show Time” con John Candy come presentatore.

Trasmesso in tutto il mondo per i due decenni successivi “Ole!”, il trio si è esibito in TV, teatri, eventi e festival per presidenti, contadini e famiglie reali! inclusi i reali americani: Oprah Winfrey e il suo staff.

“Ole!” ha oltre 9 milioni di visite sul video Youtube del programma televisivo di Patrick Sebastien “Cabaret Du Monde”.

Ha anche vinto numerosi premi in vari festival teatrali, tra cui Cannes Performance Du Acteur, Charlie Du Rivel in Italia, Moers Comedy in Germania, Daidogei World Cup in Giappone e Moscow Idol Festival.

Carlos Chávez

Carlos Chávez è nato a Matanzas, Cuba. Si è diplomato alla Escuela Nacional de Arte di Cuba con un diploma di chitarrista concertista e insegnante di chitarra. Durante i suoi anni da studente, Carlos ha partecipato a vari concorsi musicali e ha vinto il primo premio al Concurso Nacional Amadeo Rordan. Da allora ha suonato in vari gruppi jazz e salsa cubani e ha insegnato chitarra classica. Nel 2005 Carlos si è unito al trio di commedie musicali “Los Locos!”, nato da un’idea di Paul Morocco. Come parte di “Los Locos!” e successivamente dello spettacolo principale di Paul “Ole!”, ha suonato in festival, teatri, gala e spettacoli di varietà in tutto il mondo.

Juan Antonio Gomez Gil

Nato a Sancti Spiritus (Cuba), Juan Antonio Gomez Gil ha studiato nelle più prestigiose scuole di musica dell’Avana, dedicandosi alla direzione di musica corale e agli studi di chitarra classica. Nel 2012 ha inciso il suo primo album da solista come cantautore dal titolo “CURBANO”, nominato “Best Album” nella categoria Best Contemporary Song Album alla fiera internazionale della musica “Cubadisco 2014”.