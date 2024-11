Si terrà nella mattinata di domani, 20 novembre, la Festa dell’Albero 2024 organizzata e promossa dal Comune di Cittanova in sinergia con gli Istituti Scolastici locali. L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale al fine di avviare un percorso di sensibilizzazione ambientale e decoro urbano dedicato soprattutto alle nuove generazioni, si svolgerà alle ore 10,30 in via Josemaria Escriva de Balaguer (nelle adiacenze del Liceo Scientifico).

Protagonisti principali delle attività saranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti” che, dopo la piantumazione simbolica di un albero, illustreranno gli elaborati prodotti per celebrare la particolare ricorrenza.

«Con questa Festa – ha spiegato il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico – iniziamo un cammino partecipato e aperto alla Comunità, nella direzione del rispetto dell’ambiente, della conservazione del patrimonio verde urbano e dell’implementazione di politiche ambientali utili per migliorare la qualità di vita dei cittadini».

La Giornata Nazionale dell’Albero è stata istituita dallo Stato con Legge 14 gennaio 2013 n. 10 ed è prevista, annualmente, per la data del 21 novembre. Tale norma prevede, tra l’altro, la messa a dimora di essenze arboree in luoghi individuati dai singoli Comuni, siano essi giardini, aiuole, campi sportivi, così da implementare in modo diretto il patrimonio verde pubblico e, contestualmente, l’impegno civico della Comunità. Per rafforzare questo indirizzo virtuoso, il legislatore con Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, a modifica della precedente Legge n.113 del 29 gennaio 1992, ha confermato l’obbligo per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato, lasciando comunque agli altri Comuni l’invito alla pratica di questa attività positiva.

L’Amministrazione comunale di Cittanova, pur non obbligata per legge, ha inteso abbracciare i principi del dettato normativo promuovendo la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato sul territorio cittadino.

«Nel 2024 sono stati 59 i nuovi nati – ha sottolineato il Sindaco avv. Domenico Antico – e da subito inizieremo a piantumare alberi negli spazi individuati. Per il prossimo anno questa pratica diventerà sistematica e strutturale. Intanto inauguriamo questo percorso con la prima Festa dell’Albero. Un messaggio importante che vogliamo costruire insieme ai giovani per consegnarlo al futuro del nostro paese. Un grazie lo rivolgo agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti”, agli Insegnanti e alla Dirigente che, con entusiasmo, hanno accolto la proposta di collaborazione per la riuscita di questa iniziativa».

Alla manifestazione ha aderito anche il Nucleo dei Carabinieri Forestali di Cittanova che, per l’occasione, donerà un albero al Comune.