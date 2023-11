Il Circolo Globo Padel Arena è lieto di annunciare il successo della prima edizione del torneo di

Padel Open Riabilia, che si è concluso domenica 19 novembre. L’evento, tenutosi presso un

affollato palatenda ed iniziato il 12 novembre, ha coinvolto 46 atleti provenienti anche dalla Sicilia,

dal Lazio e dalla Lombardia.

La coppia spagnola formata da Daniel Munoz Romero e Diego Rosell Garcia si è laureata

vincitrice, emergendo trionfante in una finale caratterizzata da un elevato livello tecnico ed

agonistico, sconfiggendo la coppia composta da Diego Alejandro Picotto ed Alberto Caratozzolo.

Il Club Globo Padel Arena desidera esprimere la propria gratitudine a tutti i partecipanti per lo

spettacolo offerto e la straordinaria qualità di gioco e impegno dimostrato durante l’intero torneo.

Un ringraziamento speciale va al talentuoso giocatore argentino Nicolas Zurita, attuale n.130 nel

prestigioso ranking del World Padel Tour, il quale ha contribuito ad arricchire il torneo e che

prevediamo sarà tra i migliori giocatori a livello mondiale nei prossimi anni.

Un sentito ringraziamento va al main sponsor del torneo, “Riabilia”, e al suo direttore Edoardo

Barillaro per il sostegno determinante che ha contribuito al successo dell’evento. Questa prima

edizione, coronata da spettacolari finali e dalla partecipazione entusiasta di tantissimi appassionati

provenienti da tutta la provincia, è destinato a ripetersi annualmente con novità per le quali si è già

a lavoro per offrire un evento che vuole diventare riferimento nel panorama nazionale di questo

splendido sport.

Infine, il Circolo Globo Padel Arena estende la sua riconoscenza a tutti gli appassionati di padel

che hanno contribuito a rendere questo torneo un’esperienza indimenticabile.

L’organizzazione di questo torneo è stata fortemente voluta, considerandolo fondamentale per lo

sviluppo del padel nel nostro territorio. Da luglio 2022, il nostro circolo, con oltre 200 tesserati, si

dedica con impegno alla crescita di questo affascinante sport.

Nei prossimi giorni verranno aperte le iscrizioni per il campionato invernale che prevede importanti

premi per i vincitori.