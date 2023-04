Nella frazione Cirella (382 abitanti) comune di Plati’ nel plesso scolastico ricadente sotto la Direzione dell’Istituto De Amicis retto dalla Dirigente Scolastica Dott. Daniela Perrone ,gli Insegnanti coordinati dalla responsabile Rosamaria Demasi hanno voluto organizzare un momento di consapevolezza sull’autismo in occasione della XVI giornata mondiale del 2 APRILE.

L’Europarlamentare Chiara Gemma ha voluto omaggiare gli alunni di due librettini con un fumetto sull’autismo e uno su storie .I lavori effettuati parteciperanno ad un concorso che saranno inclusi in un libro da distribuire nelle Scuole Italiane.

Molto attenti i ragazzi i quali hanno partecipato con interesse oltre a fare molteplici domande, hanno raccontato avvenimenti accaduti ad amici che convivono con famigliari che rientrano nello spettro autistico. A tal riguardo la responsabile di plesso ci ha dichiarato: Ritengo che una scuola per essere inclusiva, deve cogliere ogni occasione per avviare riflessioni , formazione e iniziative utili a richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico ,accogliendoli e aiutandoli all’inserimento sociale ognuno entro il limiti delle proprie capacita’ e la Scuola non puo’ esimersi da questo.

Come Associazione abbiamo scelto un piccolo centro a rischio spopolamento perche’ convinti che la Scuola e’ lo specchio della Comunità ed è il primo Ente specialmente per tante località delle aree interne italiane che a rischiano una marginalizzazione, accentuando le disuguaglianze tra le zone forti e le zone deboli, la città e la campagna, la pianura e la montagna, gli alunni normodati e quelli disabili.