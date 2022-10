Nonostante i numerosi progressi fatti registrare dalla nostra comunità nel corso degli anni, stimolare e valorizzare la partecipazione alla Vita Politica risulta fondamentale in un Periodo Storico caratterizzato da un preoccupante astensionismo come recentemente dimostrato alle ultime Elezioni Politiche. Proprio per questo, quindi, risulta fondamentale riportare al centro delle istituzioni tutti quei comportamenti che consentano ai cittadini di comprendere le Funzioni della Macchina Amministrativa.

Partendo da tale Principio, perciò, il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, intende proseguire e incentivare l’iniziativa denominata “SIAMO TUTTI SINDACI”, avviata nel corso della prima consiliatura e interrotta a causa della pandemia di COVID-19, per rendere i cittadini direttamente partecipi della vita amministrativa del proprio Comune. Dopo aver presentato preventiva richiesta, infatti, i cittadini potranno trascorrere uno o più giorni insieme al Sindaco, accompagnandolo e affiancandolo negli impegni istituzionali, Sedute di Giunta e di Consiglio; incontri, appuntamenti, attività negli uffici. Un’opportunità per conoscere più da vicino oneri e onori che la carica di primo cittadino comporta.

L’iniziativa “SIAMO TUTTI SINDACI” rientra nella politica di confronto, condivisione, partecipazione e trasparenza che questa Amministrazione Comunale ha intrapreso e cercato di promuovere sin dal suo insediamento.

I cittadini interessati, residenti a Cinquefrondi e che hanno almeno compiuto sedici anni, possono presentare istanza per partecipare all’iniziativa utilizzando l’apposito modulo, disponibile sul sito web dell’ente.