“Con il congresso costituente ormai alle spalle anche e soprattutto nella città capoluogo di regione l’azione del Partito Democratico è diventata ancor più forte, autorevole e unitaria. Una risposta vera e concreta a quei cittadini, a quei simpatizzanti e ai tanti militanti che anche nei momenti più difficili hanno guardato al nostro partito con occhi carichi di fiducia e ancorati a quei valori che solo una comunità democratica e progressista come quella del PD ha saputo rispettare ed alimentare nel tempo”. È quanto si legge in una nota della Segreteria cittadina del Partito Democratico di Catanzaro che ieri si è riunita nella sede di via San Nicola per discutere del percorso politico-amministrativo della città e delle future iniziative del partito.

“Iniziative che non tarderanno ad arrivare – si legge nel comunicato – A partire dall’evento sulla carriera alias organizzato dai circoli democratici “Enzo Lauria” e “Mater Domini” in collaborazione con il Comitato territoriale Arci di Catanzaro e in programma lunedì 8 maggio. E poi, nei giorni immediatamente successivi, con eventi tematici sulla costituenda Azienda unica “Dulbecco” e sull’autonomia differenziata”.

In programma anche una riunione cittadina con gli iscritti e le iscritte del Partito Democratico della Città di Catanzaro per discutere, in continuità con quanto già fatto il 19 aprile in occasione dell’inaugurazione del circolo di Catanzaro Lido, sulle prospettive del “nuovo” Partito Democratico.

“L’obiettivo è duplice: continuare a supportare l’azione amministrativa della Giunta Fiorita e, parallelamente, far crescere quella grande comunità democratica che ha già trovato nuova linfa con i neo-iscritti che hanno aderito al partito in sede congressuale. Elementi indispensabili – si legge ancora nella nota – per contribuire alla costruzione di quell’orizzonte di emancipazione e di libertà quale elemento fondante del manifesto per il nuovo Partito Democratico. Una promessa di giustizia sociale, inclusione e uguaglianza da realizzare attraverso un impegno collettivo”.

La nota è firmata dai membri della Segreteria cittadina e dai suoi invitati permanenti presenti alla riunione: Fabio Celia, Giuseppe Correale, Annamaria Grazioso, Massimiliano Raffaele, Mariachiara Chiodo, Giusy Iemma, Aldo Casalinuovo, Marco Rotella e Bruno Talarico.