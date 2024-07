A Campenaerts la 18esima tappa del Tour, Pogacar sempre leader

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tappa transitoria al Tour de France. E’ Victor Campenaerts ad alzare le braccia al cielo al termine della diciottesima frazione della Grande Boucle 2024, la Gap-Barcelonnette di 179 chilometri. Il belga della Lotto Dstny ha anticipato nella volata a tre conclusiva il francese Matteo Vercher (Totalenergies), secondo, e il polacco Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), terzo. Il gruppo della maglia gialla, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), è giunto al traguardo, con tutti i big appaiati, con 13’41” di ritardo rispetto al vincitore di giornata. Non è cambiato alcunchè, quindi, nelle prime posizioni delle varie classifiche. In quella generale Pogacar precede il danese Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) di 3’11” e il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) di 5’09”.

Domani è in programma la terzultima tappa, ovvero la Embrun-Isola 2000, di 144,6 chilometri.

