Si è svolto a Bruxelles il congresso del PDE (Partito Democratico Europeo) che ha registrato la partecipazione di parlamentari europei, membri di deputazioni nazionali, membri del CdR e di altre istituzioni afferenti a questa grande famiglia. Una giornata in cui gli incontri e le riflessioni sul futuro del PDE si sono mescolati coi messaggi di benvenuto e di commiato. Ed a proposito di quest’ultimo argomento, il Presidente del gruppo Renew Europe del Comitato Europeo delle Regioni, Francois Decoster, a margine del Congresso ha consegnato a Giuseppe Varacalli, Capogruppo di maggioranza in seno al Consiglio comunale di Gerace, componente del CdR, un omaggio per fine mandato. Il lavoro fin qui svolto da Varacalli, è stato unanimemente riconosciuto, è degno di menzione. Nella sua attività, infatti, ha prodotto ben sei pareri; in questo quinquennio sono ben tre i pareri due dei quali votati all’unanimità. L’ultimo parere sul Turismo delle Radici, ha rappresentato un importante lavoro di apertura a questo nuovo, importante settore del turismo su cui ultimamente l’Italia- insieme con l’Irlanda, la Spagna, la Germania e la Svezia, stanno puntando soprattutto per un rilancio delle aree interne e per la destagionalizzazione dei flussi turistici. Da ciò la spinta determinante per la nascita dell’Associazione AICOTUR, Associazione Italiana Comuni Turismo delle Radici, ideata dallo stesso Varacalli il cui lavoro ha contemplato anche numerose iniziative locali organizzate come Comitato delle Regioni in compartecipazione con Eurodirect, ed Eulocal, e le partecipazioni a convegni ed eventi. Ringraziamenti a Varacalli, che non è riuscito a trattenere la comprensibile commozione, sono giunti anche da parte del Segretario Generale di Renew Europa Sean O’ curneen. Varacalli, nella sua carriera europea ha sempre manifestato la sua passione per gli ideali dell’Europa sognata da Altiero Spinelli e da Alcide De Gasperi, Jean Monnet e Robert Schuman, Konrad Adenauer, Joseph Beck, e Paul Henri Spaak, padri fondatori dell’Europa unita. Principi sempre promossi da Varacalli, lavorando assiduamente nell’ambito delle sue possibilità. Questo spiccato senso dell’europeismo non gli ha fatto certo dimenticare la sua regione di origine e la sua Gerace, anzi, le ha sempre sostenute e promosse, portando la Calabria in Europa e portando l’Europa in Calabria. Giuseppe Varacalli, ha ringraziato, ed ancora oggi ringrazia per il supporto ricevuto in questi anni, tutto lo staff di Renew Europe, e soprattutto Sean O’ Curneen, segretario generale e Johanna, Abdul, Vanesa e Andrej, ed anche Luisa La Colla, architetta, nominata expert per i tre pareri prodotti nel quinquennio, nonchè la delegazione italiana con il segretario Marco Fusaro Coordinatore tecnico della delegazione italiana e Alberto Cirio Presidente della delegazione italiana. “Il commiato dal Comitato Europeo delle Regioni, è sicuramente triste, ma la certezza di aver ben lavorato, le relazioni internazionali nate da questa esperienza, la competenza acquisita, fa sì che vi sia in me grande orgoglio e soddisfazione- commenta oggi Varacalli- soprattutto per aver ben rappresentato la Calabria e la mia Città. Spero vivamente di poter continuare a lavorare in tal senso mettendo a frutto le pregresse esperienze, e auspico una presa di coscienza dei cittadini europei che in questi ultimi tempi, sembrano alquanto scettici. L’Europa è una grande casa, all’interno della quale tutti possiamo stare in pace e in sicurezza, lavoriamo affinché si fortifichi e cresca.”