Da Bova Marina parte un progetto per la promozione turistica sostenibile.

La proposta progettuale finanziata con legge regionale 13/85 per il perseguimento di alcuni obiettivi prioritari consiste nella realizzazione di iniziative per valorizzare e promuovere il territorio in grado di generare flussi turistici.

“L’amministrazione comunale intende mettere al primo posto il decoro urbano con la tinteggiatura, la rigenerazione dell’ambiente e degli spazi che rendono gradevoli ed accoglienti le strutture e le infrastrutture cittadine – afferma il primo cittadino Saverio Zavettieri -. Per tale motivo, sarà bandito un concorso per giovani artisti per la realizzazione di murales lungo il percorso della Via Nazionale che attraversa Bova Marina. Un territorio attraente sa proteggere l’ambiente e le aree verdi, favorisce una mobilità sicura per tutti, promuove il suo patrimonio artistico e culturale aprendosi all’esterno”.

Tra gli obiettivi strategici dell’Ente comunale vi è quello di valorizzare ed incentivare ogni attività tesa alla promozione del territorio e alla cultura locale supportando manifestazione, eventi e kermesse che possano coinvolgere tutta la cittadinanza e non solo.

“Per tale motivo, attraverso anche la sinergia con le associazioni del territorio, è stato predisposto il cartellone denominato “Estate Bovese 2023″ che si svolgerà sul territorio comunale – aggiunge l’assessore comunale Francesco Plutino -. Tante sono le iniziative in programma che, sino al prossimo Ottobre, garantiranno puro svago a grandi e bambini. Il filo conduttore del nostro percorso amministrativo resta quello di una progettualità viva, orientata allo sviluppo, capace di prospettive ampie”.

Tutti i dettagli del ricco cartellone estivo saranno illustrati questa mattina alle ore 11 presso il palazzo istituzionale dall’assessore comunale Plutino e dal sindaco Zavettieri.