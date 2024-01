Un melomane e la musica, intensa esperienza sonora a Bova Marina con il musicologo Giuseppe Nicolò.

Si è svolta ieri pomeriggio nella sala Irssec di Bova Marina, alla presenza del sindaco Saverio Zavettieri, dell’assessore comunale Francesco Plutino e del collezionista Nicolò, l’esposizione e l’ascolto di grammofoni d’epoca, un evento unico, evocativo ed emozionante.

“Abbiamo pensato insieme al Comune di Bova Marina, sempre attento e disponibile alle iniziative culturali ed educative, di donare alla comunità una piacevole serata ripercorrendo la storia della musica non solo esponendo parte dei miei grammofoni d’epoca ma anche, facendo ascoltare i loro suoni – spiega l’appassionato di musica lirica e di vecchie incisioni di musica jazz Nicolò -. I grammofoni ci raccontano di un tempo antico, in cui spiccava la volontà dell’uomo di mantenere conservata nel tempo la sua voce e grazie a questi strumenti, abbiamo potuto creare questa sera una connessione con il territorio facendo ascoltare l’opera lirica che è nata nella Magna Grecia. Ringrazio per l’invito l’assessore Plutino e il sindaco Zavettieri che mi hanno permesso di esporre parte dei miei gioielli e condividere con la collettività l’amore per la musica”.

Parla di una iniziativa unica molto apprezzata dalla comunità, l’assessore Plutino che non può che rimarcare “la magia dei grammofoni, molti dei quali sono maestosi e imponenti e la grande passione del melomane Nicolò che, in piena sinergia con l’Amministrazione comunale, ha voluto realizzare questo incontro musicale e divulgativo”.

“Il mondo delle macchine parlanti è ricco di storia fatta di inventiva, colori, profumi, idee e racconti – conclude Plutino -. Con questa iniziativa, termina il cartellone di appuntamenti che ha visto Bova Marina protagonista nelle festività natalizie, ma siamo già pronti per nuovi ed interessanti eventi che vedranno come sempre coinvolta la nostra comunità”.