Il vicesindaco Nino Caridi replica alle accuse del Partito Democratico di Taurianova, e lo fa con un post social nella sua pagina personale. Caridi stamani, in un comunicato stampa, era stato accusato di aver favorito l’ingresso nel Centro Vaccinale a “privilegiati amici”. Di seguito la replica dell’amministratore di Taurianova:

“Rispondo con piacere a chi non ha mai fatto nulla, e dico nulla, a favore della nostra città e dei nostri concittadini.

Vi dovete ricordare che sono il Vicesindaco della città e ho l’obbligo di risolvere tutti i problemi che si possano presentare sul nostro territorio, compreso il centro vaccinale, dove giornalmente, per un motivo o per un altro, si presenta sempre qualche imprevisto, proprio ieri si è rotta la serratura della porta che d’ingresso del centro e i vigili, essendo io il delegato alla manutenzione, mi hanno chiamato per risolvere il problema che, prontamente, ho risolto assieme a un dipendente del Comune, ecco perché mi vedete spesso al centro, voi in tutto questo arco di tempo in cui la pandemia ha procurato non pochi problemi e disagi, oltre all’allarmismo sui social, cosa avete fatto per la nostra città e per i nostri concittadini?

Una cosa forse si, avete tentato in tutti i modi di mettere il bastone tra le ruote a chi si è messo a disposizione della nostra città anche a rischio della propria salute e voi prontamente ci avete più volte denunciato. Quindi se siamo presenti è un problema, se non siamo presenti: dove sono i politici? Potete almeno mantenere un minimo di coerenza nello stesso articolo? Provateci e poi

mettetevi l’anima in pace e una mano sulla coscienza. Vi dico solo un’ultima cosa…VERGOGNATEVI, VERGOGNATEVI ABBONDANTEMENTE”.