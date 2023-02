È stato l’unico rappresentante calabrese tesserato con una società calabrese ai Campionati italiani assoluti indoor di atletica leggera svoltisi al palaindoor di Ancona lo scorso week end. Riccardo Lavino, classe 2000, atleta di punta della società reggina “Atletica Barbas”, ha ottenuto un brillante sesto posto finale nell’eptathlon, totalizzando 4657 punti nella gara che ha visto Lorenzo Nardon (Us Quercia Trentingrana) laurearsi campione italiano davanti ad Andrea Cerrato (Asd Atletica Fossano 75) e Lorenzo Modugno (Polisportiva Triveneto).

Per l’eptatleta reggino, specialista delle prove multiple e già più volte presente a svariate edizioni degli assoluti nelle categorie “juniores” e “promesse”, è stata la prima esperienza fra i “senior”. Una grande soddisfazione per lui essersi confrontato con i migliori specialisti della disciplina e aver partecipato a una competizione alla quale era presente anche il campione olimpico Marcel Jacobs.

Questi, nel dettaglio, i risultati ottenuti da Lavino in terra marchigiana: 60 piani 7.41 (742 punti), salto in lungo 5.99 (584 punti), lancio del peso 10.47 (514 punti), salto in alto 1.85 (670 punti), 60 ostacoli 8.74 (804 punti), salto con l’asta 4,40 (731 punti), 1000 metri 3.05 (612 punti). Il tutto per la gioia del suo allenatore Luigi Barbarello, del presidente dell’”Atletica Barbas” Salvatore Calcagno e non da ultimo del presidente della Fidal Calabria Vincenzo Caira, che vede così crescere in termini di risultati un movimento regionale in continua espansione.

La stagione è appena iniziata e Lavino non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’obiettivo è quello di migliorarsi di gara in gara e portare alla ribalta nazionale Reggio Calabria e la sua società.