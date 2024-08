Nella incantevole cornice del centro storico di Polistena “La Notte delle Corti Aperte” ha registrato un successo di partecipazione e di pubblico.

L’evento, organizzato con l’associazione “D’Architettura” e il gruppo archeologico Altano, ha rappresentato un viaggio tra storia e cultura con un circuito ricco di attrazioni e artisti di strada lungo il percorso.

Le corti storiche del nostro centro si sono aperte

con musica e arte. Ogni luogo individuato è un simbolo di storia che recupera l’identità culturale della nostra città.

Artisti locali hanno creato un’atmosfera magica, le performance e le mostre d’arte hanno stimolato riflessioni e approfondimenti.

Il circuito è stato arricchito da mangiafuoco, trampolieri, attrazioni per grandi e piccoli.

Un ringraziamento speciale va ai proprietari delle corti che hanno sposato e sostenuto l’iniziativa, ai volontari del Servizio Civile Universale e ai ragazzi delle borse lavoro che con il loro contributo hanno presidiato i luoghi da visitare.



L’ Estate Culturale “Sono Polistena” continua con altre serate illuminanti.

Si attende infatti la Stagione Lirica in programma il 7-8 agosto nella cornice di Piazza del Popolo, con la partecipazione straordinaria dell’orchestra e coro del Festival dei Teatri di Pietra di Taormina.

Polistena, ancora una volta, si dimostra un attrattore turistico e culturale per quanti ammirano l’intensità, il significato e la rilevanza artistica delle iniziative e degli spettacoli proposti nell’offerta dell’Amministrazione Comunale.