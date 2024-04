Elezioni Cittanova, Cannata’ e Bovalino pronti all’accordo politico amministrativo?

Dopo Antico e La delfa. Cento il 5 maggio si presenta alla città in piazza

Siamo alle battute finali per la presentazione delle liste elettorali a Cittanova, termine ultimo, l’11 maggio alle ore 12,00. Mentre Antico e La delfa hanno già chiuso con i partiti e movimenti civici l’accordo per il sostegno alle loro candidature a sindaco. Mancano all’appello Cannata ‘ e Bovalino. Gli incontri politici si susseguono a ritmo vertiginoso per trovare una soluzione. Le distanze sono legate soprattutto a chi deve per primo il passo indietro alla carica di primo cittadino. Ma Cannata e Bovalino, sono ben consapevoli che un accordo lo devono trovare, per non lasciare campo libero ad Antico e La delfa. In ogni caso, tutto può succedere negli ultimi giorni di presentazione delle liste. Non è da escludere un passo indietro di Bovalino che avvanteggera La delfa? Intanto il 5 maggio ci sara lo show di Nino Cento in piazza. Cosa dirà l’ex testimone di giustizia? Si presenterà a sindaco? L’unica cosa certa che ha già firmato la candidatura al parlamento europeo con Alternativa Popolare di Bandecchi