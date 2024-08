50 anni trascorsi in un soffio.

Si sono ritrovati i ‘ragazzi’ della V A del Liceo scientifico di Cittanova che hanno fatto l’esame di maturità nel 1974.

Una data in qualche modo storica perché dall’anno successivo si è avviata una stagione nuova per la scuola italiana profondamente innovata dai provvedimenti normativi previsti dai decreti delegati.

La reunion conviviale ha messo allo stesso tavolo persone che, in qualche caso, non si incontravano da mezzo secolo

È bastato poco per riavviare vecchie intese e ritrovare l’antica empatia maturata nello splendido periodo dell’adolescenza.

La serata ha consentito di dare spazio ai ricordi, di rivivere attraverso il racconto vecchi episodi accantonati nella memoria ma mai rimossi.

In tutti è comunque prevalsa l’emozione per aver ritrovato volti cari legati ad un periodo entusiasmante, pur consapevoli che si tratta di un’esperienza da conservare tra i ricordi più belli.

Una serata che ha regalato a tutti momenti di riflessione sul corso della vita ma è stata ricca di quei sentimenti puri e disinteressati che si vivono solo negli anni dell’adolescenza.

Naturalmente si è concordato che bisogna ripartire dal prossimo anno perché questi sono stati i “primi 50 anni “.