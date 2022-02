Polistena il dramma di un ragazzo di 21 anni ricoverato all’ospedale di Polistena, per un grave probema cardiaco. Nessuna struttura calabrese di emodinamica era in grado di ricoverlarlo per mancanza di posti letto. La situazione si è sbloccato grazhe alla insistenza dei cardiologi di polistena che hanno messo in campo tutte le loro relazioni per poter salvare una vita umana. Dai parenti residenti a cjnquefrondi, ci arriva, la notizia che il ragazzo nel pomeriggio di oggi sarà trasferito all’ospedale dj Reggio Calabria.