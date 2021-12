Oggi si parla sempre più spesso di digitalizzazione. Il fenomeno riguarda tanti diversi settori, che vanno dall’elettronica, all’informatica. Trasformare immagini, suoni e documenti in formato digitale oggi è un imperativo. Questa trasformazione permette, infatti, di fruire di nuovi contenuti attraverso la rete internet, a livello globale, in modo sempre più veloce ed efficiente. La questione tocca da vicino anche la pubblica amministrazione, che sta convertendo in digitale buona parte delle pratiche che i cittadini affrontano ogni giorno. La digitalizzazione, in questo senso, è diventata una vera e propria cartina al tornasole dello sviluppo di un paese. Questo processo, ovviamente, è direttamente legato alla diffusione di Internet, all’accessibilità e alla velocità della connessione.

La “trasformazione digitale”

L’Unione Europea ha deciso di investire moltissimo in materia di digitalizzazione nel prossimo decennio. Si darà la priorità allo sviluppo delle competenze digitali, alla trasformazione delle imprese, alla digitalizzazione dei servizi pubblici e alla creazione di infrastrutture digitali sicure e sostenibili. Su questo fronte, purtroppo, l’Italia sembra essere rimasta piuttosto indietro rispetto ad altre realtà europee. Il Sud Italia, in particolare, sembra scontare dei problemi strutturali, sui quali ancora non si è intervenuti in maniera efficace. Una regione come la Calabria riesce a distinguersi per alcune delle sue eccellenze, ma mostra ancora molte fragilità sistemiche.

I dati del Rapporto SVIMEZ

Secondo il Rapporto SVIMEZ 2021 sull’Economia e la Società del Mezzogiorno, nell’ultimo anno e mezzo si è verificato un vero e proprio boom dell’uso delle tecnologie digitali in tutti i settori dell’economia italiana. Chiusure, distanziamento e smart-working hanno cambiato profondamente il modo di lavorare degli italiani, tanto a Nord che a Sud. Tuttavia, questo ha messo in luce anche diverse mancanze e ha fatto emergere chiaramente il livello di alfabetizzazione digitale degli italiani.

Guardando nel dettaglio i dati raccolti, vediamo che il 30% delle famiglie italiane gode di una connessione internet FTTH (“fiber to the home”, ovvero “fibra fino a casa”). Tuttavia, solo l’11,37% delle famiglie calabresi gode di questo tipo di connessione. Il dato lascia l’amaro in bocca, soprattutto se paragonato ad altre realtà del Meridione: le statistiche segnano che la connessione FTTH copre in Campania il 40,8% delle famiglie, in Sicilia il 29,64% e in Puglia il 24,42%. Per quanto riguarda la connessione FTTC (“fiber to the cabinet”, ovvero il collegamento in fibra che arriva a un cabinato di smistamento) la Calabria vanta in potenza un buon piazzamento, arrivando al 95% di copertura. Solo il 31% delle famiglie però di fatto utilizza questa connessione.

Guardando alle competenze digitali, secondo stime ISTAT, un quarto della popolazione italiana è in possesso di competenze di livello base. Competenze di livello avanzate sono attestate solo nel 29,1% degli italiani. In Calabria si registra un 4,4% delle popolazione completamente priva di competenze digitali. Il 47,9% della popolazione ha competenze digitali basse. Il 22,5% dei calabresi ha competenze di base, mentre competenze digitali alte si riscontrano nel restante 25,2%.

Sempre secondo queste statistiche, il 67% dei calabresi utilizza regolarmente internet. Negli ultimi anni si è registrata una crescita molto significativa, se si pensa che nel 2011 questa percentuale si attestava intorno al 41%.

Usi e preferenze degli utenti

Aumenta la presenza sui social. La rete diventa irrinunciabile anche per quanto riguarda l’accesso all’informazione. Il mercato digitale cresce notevolmente anche per tutto quello che riguarda lo svago e l’intrattenimento. Le piattaforme di gaming online come PokerStars Casino continuano a riscuotere grande successo. Queste negli anni si sono evolute, offrendo una scelta sempre più ampia in materia di gioco e alti livelli di accessibilità. Si registra un certo interesse anche per sport e scommesse online. Cresce in modo significativo anche l’accesso a piattaforme di servizi streaming di diverso genere, su tutte Netflix.

Un aumento molto significativo si riscontra anche sul fronte degli acquisti in rete. Amazon è il gigante incontrastato del settore, ma il mondo degli e-commerce cresce e ci mostra delle realtà molto articolare, in continuo sviluppo. Nel 2020 il 44% degli italiani si è dedicato allo shopping online. La Calabria non fa eccezione, pur tenendosi al di sotto della media nazionale. Dieci anni fa solo il 9% dei calabresi era solito effettuare acquisti online. Oggi il 32% della popolazione calabrese acquista online. La percentuale è bassa, una delle più basse d’Italia insieme alla Campania (che tocca appena il 30%), ma per i prossimi anni si stima una crescita costante.

Sebbene la Calabria dimostri diverse criticità, sono tante le opportunità da cogliere. Oggi e nei prossimi anni la digitalizzazione farà la differenza per molti settori dell’economia italiana. È fondamentale investire in questo campo, per tornare a crescere.