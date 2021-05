Un uomo ha ucciso la madre 65enne al culmine di una lite. È accaduto questa mattina a Castrovillari, nel Cosentino. L’omicidio, secondo quanto si è appreso fino ad ora, è stato compiuto al culmine di una lite, nell’appartamento in cui la donna viveva.

Il 33enne Paolo Sisci, che soffrirebbe di problemi psichici, è stato tempestivamente bloccato dai Carabinieri e avrebbe già ammesso le sue responsabilità. L’episodio si è verificato in Via Reginaldo Pellegrini, in una zona residenziale della città del Pollino in uno stabile a sei piani a Castrovillari, chiamato palazzo Senatore.

La donna Filomena Silvestri è stata uccisa con decine di coltellate. L’allarme sarebbe stato lanciato dal marito e padre dell’aggressore che poi si è sentito male ed è stato portato in ospedale. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, ci sono i sanitari del 118.