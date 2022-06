Il 2022 è stato l’anno del ritorno alla quasi normalità dopo le chiusure causa pandemia da covid-19, e così anche i campionati e le manifestazioni sportive hanno ripreso a pieno le proprie attività.

Un anno sportivo di grandi soddisfazioni per le compagini e gli atleti locresi, con i quali l’Amministrazione Comunale si congratula per i prestigiosi risultati ottenuti.

I primi risultati positivi sono giunti con la vittoria del Campionato di Eccellenza e della Coppa Italia regionale da parte dell’A.C. Locri 1909, società già premiata durante la Giornata dello Sport del 5 giugno scorso. Inoltre i giovani Alessio Bruzzese (2006) è stato convocato con la Nazionale LND Under 16, e Antonio Musolino (2005), con quella Under 17 e si è messo in evidenza al Torneo delle Regioni con la rappresentativa regionale Calabria.

Ieri 29 giugno è giunta la vittoria da parte degli Amatori Calcio Locri che in finale hanno avuto la meglio sulla compagine del Pino Donato Taverna, laureandosi così campioni regionali.

Vilma Giannotti, atleta locrese tesserata con l’”AT Dilettantistica TC Three Brothers Pharaon” di Reggio Calabria, ha rappresentato la Calabria in occasione degli Internazionali di Tennis BNL di Roma ottenendo ottimi risultati.

Per il “Garden T.C. G. Riccio” sono giunti i successi nella tappa locrese del torneo “Kinder” e nel master finale, oltre alla vittoria del campionato regionale a squadre Under 16, il secondo (femminile) e terzo posto (maschile) ai campionati regionali Under 11.

La squadra maschile di padel “Oasi-Maritimo”, capitanata dal maestro Mario Ventimiglia, ha disputato le fasi finali della Coppa Italia Padel FIT che si sono tenute a Roma dal 24 al 26 giugno.

Altri due giovani locresi, Dario Milicia (in qualità di atleta) e Marco Bartone (coach), si sono messi in evidenza al campionato italiano di panca classica categoria junior 74 kg. della Federazione Italiana Powerlifting (FIPL), conquistando il terzo posto a livello nazionale.

La scuola di danza “Evolve” della maestra Giusy Zappavigna ha ottenuto il primo e il secondo posto nella categoria Youth ai concorsi Open Dance 2022 di Catanzaro e del CSEN.

Nota di merito particolare anche per “I girasoli della Locride” che a Torino durante i “Giochi Olimpici Speciali” hanno conquistato ben 39 medaglie, alcune delle quali conquistate dai locresi Matteo Mandarano, Romano Piccolo e Giuseppe Sgroi. Un grazie ai tecnici Maria Callà, Anna Condemi, Franco Sgroi, Reba Reitano, Rosanna Villivà, e ai partner Alessandra e Valerio Piccolo.

Da ricordare anche i locresi Sammy Accursi che da allenatore in seconda ha sfiorato la promozione in Serie A con il Benevento, e Fabio Ceravolo che ha mancato quella in Serie B con il Padova perdendo la finale play-off contro il Palermo.

Infine, anche per la Sezione dell’Associazione Italiana Arbitri, con sede a Locri, giorno 1 luglio si attendono importanti comunicazioni con promozioni sia in ambito nazionale che regionale, visti gli ottimi risultati ottenuti durante la stagione appena terminata.

Dopo tutti questi risultati, giungono i complimenti da parte dell’Amministrazione Comunale di Locri con in primis il Sindaco, Giovanni Calabrese: «Abbiamo sempre creduto ed investito nello sport cittadino, sia sostenendo le associazioni e tifando per i nostri atleti a prescindere dalla disciplina sportiva, sia cercando di fornire loro strutture adeguate, intervenendo ed implementandole con progetti di riqualificazione. Sappiamo bene quali sono i valori che lo sport trasmette e quanto questo sia importante per i giovani e i meno giovani della nostra Città. Questa Amministrazione si congratula per gli importanti risultati ottenuti in questa stagione sportiva, ricordando che Locri è sede zonale del Coni nonché Centro Tecnico Federale FIGC presso lo stadio “G.R. Macrì”. La nostra attenzione è sempre massima verso le realtà sportive della Città, e ciò lo abbiamo dimostrato anche durante la recente Giornata dello Sport, magistralmente organizzata e gestita dell’Assessore Domenica Bumbaca, dove abbiamo ringraziato le associazioni cittadine omaggiandole di un simbolico riconoscimento per tutto quello che fanno quotidianamente per tutti noi».

Anche l’Assessore allo Sport, Giuseppe Fontana, compiaciuto per gli ottimi risultati raggiunti, ha espresso parole di soddisfazione: «Locri è sempre stata dedita all’attività sportiva e i successi sono sempre stati numerosi. Come quest’anno, dopo i due anni di stop forzato, appena si è potuto riprendere, le nostre squadre hanno subito dimostrato il loro valore. Anche per i singoli atleti degli sport extra calcio, è stata sicuramente una stagione da incorniciare. Per questo va dato merito anche agli istruttori e formatori che quotidianamente si spendono soprattutto verso i più giovani trasmettendo i sani valori dello sport. Nonché agli insegnanti e alle scuole che hanno strutturato, grazie a progetti specifici, attività sportive inerenti lo sviluppo psico-fisico dei ragazzi. Locri è dalla parte dello sport, al di là dei successi, e questa Amministrazione lo ha sempre dimostrato negli anni».