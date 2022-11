Si avvicina il 20 novembre e celebriamo, quest’anno, il 33° anniversario (1989-2022) della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Da quel lontano ma importante giorno, i bambini, finalmente, sono visti come soggetto di diritto. Ma è solo sulla carta o davvero, dopo tanti anni, ad OGNI BAMBINO è salvaguardato il proprio Diritto alla Vita (ancora sono 6,2 milioni i bambini che muoiono di fame, di sete o di malattie)? …Il proprio Diritto all’Istruzione (ancora oggi 1 bambino su 5 non va a scuola)?…il Diritto alla non discriminazione (bambini, ragazzi e giovani sono ancora oggi discriminati per la nazionalità (20%), per l’età (17%), l’identità di genere (15%)?…

Ecco perché l’Unicef ci invita a riflettere su tale tematica: perché i diritti dei minori non sono purtroppo ancora completamente attuati. In tanti Paesi del mondo sono negati la maggior parte dei 54 Articoli della CRC (Convention on the Rigths of the Child) ma, se ci facciamo caso, per molti versi anche da noi molti Diritti sono negati. Certamente non ci sono paragoni con tanti Paesi in via di sviluppo, ma neanche da noi si scherza! Per esempio: quanti nostri figli possono giocare all’aperto come vorrebbero (sono ridottissimi gli spazi per loro), quante palestre e piscine, quanti campi di calcio, quanti spazi verdi? Quanti ragazzi hanno la possibilità di scegliere le proprie inclinazioni scolastiche, sportive, artistiche…(la carenza di strutture e infrastrutture è enorme)? Quanti ragazzi disabili non hanno possibilità di accedere nei luoghi di svago e di cultura (musei, biblioteche, ludoteche, librerie, negozi, bar…)? Quanti bambini possono essere curati vicino casa (occorre partire lontano)? Quanti giovani trovano lavoro dopo aver studiato una vita (il Diritto al lavoro sancito anche dalla nostra Costituzione)? E ci sarebbe un elenco foltissimo…Ma uno lo vogliAMO davvero sottolineare: il DIRITTO dei nostri figli ad avere un FUTURO. Siamo sicuri che i nostri figli avranno un futuro decoroso, degno di loro? E non ci riferiamo solamente all’ambiente che noi grandi abbiamo destabilizzato, ma ad futuro meno impregnato di superficialità, di egoismo, di isolamento, di potere, di arroganza, di arraffamento, di rincorsa al denaro, di consumismo, di violenza, di mafiosità…e chi ne ha più ne metta!

Accanto però a tanta negatività, c’è, dall’altra parte, tanta bellezza, tanta generosità, tanta speranza, tanta voglia di cambiare.