Quest’anno il 2 Aprile, Giornata internazionale della Consapevolezza dell’Autismo, per i minori ed i ragazzi con tale diagnosi della provincia di Reggio Calabria, non avrà il sapore di una “vetrina” occasionale. Nessuna frase ad effetto, nessuna storia “strappalacrime”, nulla di tutto ciò per “Intorno a me mille colori”.

Per volontà della Presidente di questa Cooperativa sociale che da anni opera al servizio di tante famiglie e di tante vite, la Dott.ssa Anna Maria Arena, l’autismo quest’anno non si celebra ma si vive!

Via libera, quindi, a “ APRILEBLU∀U⊥”, una campagna di prevenzione e consulenza gratuita per tanti minori e giovani con autismo.

Un aiuto concreto e costante che sempre ha come fine la promozione della PERSONA non del disturbo.

Nelle giornate del 2, 4, 11 e 19 Aprile, quindi, la Cooperativa “Intorno a me mille colori” coordinerà diversi professionisti che effettueranno presso la sede di Palmi (RC), in via B. Buozzi, 245, esami e consulenze gratuite come ECG, rilevazione parametri vitali, rilevazioni antropometriche, test dell’udito, consulenze nutrizionali specifiche e tanto altro ancora!

Un aiuto concreto, perché la salute di ognuno è costruita da tanti piccoli tasselli. Nel disturbo dello spettro autistico, il benessere della persona si costruisce mettendo insieme tasselli ancora più piccoli, che occorre individuare con pazienza, professionalità ed interventi mirati.

Un grazie di cuore, quindi, alla Dottoressa Arena per la costante e concreta opera di sensibilizzazione e per il suo instancabile lavoro al fianco delle famiglie. E grazie anche ai molteplici enti e soggetti che dal suo entusiasmo si sono fatti coinvolgere, ed hanno scelto di patrocinare tale utile ed importante iniziativa. Grazie quindi all’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – A difesa delle differenze; alla città metropolitana di Reggio Calabria; al comune di Taurianova; all’ AGCI Associazione Generale Cooperative Italiane Calabria; al CISL – FP – Funzione pubblica Reggio Calabria; alla fondazione Stella Maris Mediterraneo ONLUS; all’ANGSA, Associazione Nazionale dei Genitori di Persone con Autismo.

Prenota subito un appuntamento gratuito contattando il 389 44 57 252 o scrivendo a presidenzaintornoame1000colori@gmail.com.

L’autismo non è una bolla! Ad Aprile, quest’anno, vivi “BLU∀U⊥”!

Maria Costantino

Scarica la locandina:

Campagna di prevenzione Blu Aut