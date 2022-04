160 anni di presenza dei Carabinieri in Sicilia, volume sulla Real Arma

PALERMO (ITALPRESS) – Nella caserma “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, sede storica del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, nell’ambito delle celebrazioni per il 160° Anniversario della presenza dell’Arma dei Carabinieri nell’isola è stato presentato un volume dal titolo “160 anni di storia e di cultura. La Real Arma dei Carabinieri in Sicilia”.

Alla cerimonia, il cui inizio è stato scandito dalle note della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, era presente il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” di Messina, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Brigata Rosario Castello, una folta rappresentanza di Carabinieri di ogni ordine e grado e i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri provenienti da tutta la regione.

Dopo i saluti istituzionali del Generale Castello, sono intervenuti il presidente della Fondazione Federico II, Gianfranco Miccichè, la giornalista Elvira Terranova, il direttore della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso.

Il Generale Galletta, dopo un intervento sul tema della cerimonia e delle considerazioni finali, ha salutato e ringraziato tutti i partecipanti. Oggi l’isola può contare su un dispositivo formato da oltre 8000 unità ripartite in più di 400 tra Stazioni e Tenenze, più di 50 Compagnie e 9 Comandi Provinciali.

