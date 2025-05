Gioiese, il tempo stringe ma tutto tace

DI CLEMENTE CORVO

I tesserati della Gioiese hanno smentito le dichiarazioni del patron, rilasciate il 13 maggio nel corso della trasmissione Pianeta Dilettanti alla presenza del sindaco di Gioia Tauro avv. Simona Scarcella e del vice sindaco nonchè assessore allo Sport Antonino Parrello, riguardo alle loro retribuzioni, affermando che non corrispondono alla realtà. Ciò solleva dubbi sulla gestione finanziaria della società e sulla trasparenza delle informazioni fornite.

La smentita dei tesserati potrebbe avere conseguenze negative per la società, soprattutto se si considera che la squadra potrebbe essere iscritta al prossimo campionato. La mancanza di chiarezza sulle retribuzioni dei tesserati potrebbe portare a ulteriori problemi e complicazioni per la società.

È importante che si faccia luce sulla situazione e che vengano fornite informazioni accurate e trasparenti per garantire la stabilità e la credibilità della società.

È importante andare oltre le dichiarazioni del patron e verificare concretamente la situazione dei tesserati. Le vertenze attuali e le eventuali irregolarità commesse quest’anno potrebbero avere conseguenze pesanti sulla società dopo l’iscrizione al prossimo campionato.

Se i tesserati non sono stati retribuiti correttamente o ci sono altre irregolarità, la società potrebbe essere sanzionata o avere difficoltà a partecipare al prossimo campionato. Pertanto, è fondamentale analizzare attentamente tutto ciò che è stato fatto quest’anno per evitare problemi futuri.

La verità verrà a galla dopo l’iscrizione al prossimo campionato e la società dovrà essere pronta a fronteggiare le conseguenze delle sue azioni. È importante che si faccia chiarezza sulla situazione attuale per garantire un futuro stabile alla società.

Sarebbe opportuno convocare tutti i giocatori che hanno preso parte alla squadra della Gioiese quest’anno per verificare la loro posizione e stabilire se sono stati retribuiti correttamente. Questo permetterebbe di avere una visione chiara della situazione debitoria della società nei confronti dei giocatori.

Ottenere le liberatorie da parte dei giocatori sarebbe fondamentale per evitare future complicazioni. Se i giocatori stranieri, in particolare, non ricevono le liberatorie e la squadra viene iscritta al prossimo campionato, potrebbero presentare ricorso alla FIFA per chiedere il pagamento delle retribuzioni non percepite.

Ciò comporterebbe la sospensione del mercato per la società Gioiese, con gravi conseguenze per la squadra e per la sua capacità di competere nel prossimo campionato. Pertanto, è importante che la società Gioiese prenda misure immediate per risolvere questa situazione e garantire la stabilità finanziaria della squadra.

La situazione della Gioiese sembra essere molto critica, con diverse vertenze aperte e un debito nei confronti dei tesserati. È importante che la società risolva queste problematiche per evitare conseguenze negative per il futuro.

La richiesta di liberatorie da parte dei tesserati potrebbe essere un passo importante per chiarire la situazione debitoria della società. Tuttavia, è fondamentale che la società valuti attentamente la posizione di tutti gli atleti che non hanno percepito le retribuzioni e si assicuri di ottenere le liberatorie in modo trasparente e regolare.

Se la società non risolve queste problematiche, potrebbe rischiare di non poter fare mercato e avere gravi conseguenze societarie. La presenza di atleti stranieri potrebbe anche creare ulteriori complicazioni, poiché potrebbero rivolgersi direttamente alla FIFA per risolvere le loro vertenze.

È importante che il patron della Gioiese e la società prendano seriamente in considerazione queste problematiche e trovino una soluzione per risolvere la situazione debitoria e garantire un futuro stabile per la società. La collaborazione con i tesserati e la trasparenza saranno fondamentali per superare queste difficoltà.