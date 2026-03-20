Gioia Tauro, via intitolata a Giovanni Spadoli come “Presidente della Repubblica”: La nota del sindaco Simona Scarcella

Riceviamo e pubblichiamo dal sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella in merito al pezzo pubblicato sull’intitolazione ad una via a Giovanni Spadolini “sedicente” Presidente della Repubblica (solo a Gioia Tauro), in merito a un pezzo che si rivolge a Clemente Corvo, ma firmato da Giuseppe Larosa (con aggiunta la nota di Clemente Corvo). Oramai il “dado è tratto”, ma solo a Gioia Tauro (GiLar)

“Gentilissimo signor corvo in merito all’articolo pubblicato oggi da approdo con allegata fotografia di una via intitolata al compianto Spadolini che viene indicato come presidente della Repubblica rappresento quanto segue.

La precedente amministrazione comunale aveva incaricato la commissione toponomastica, da loro incaricata, di procedere alla intitolazione di alcune vie cittadine.

Ci hanno lasciato in eredità un elenco di vie con allegati i cartelli già acquistati.

Appena insediati ci siamo resi conto che il lavoro svolto presentava numerose criticità.

Intanto perché si procedeva all’intitolazione di vie che avevano già una loro toponomastica, con gravissime problematiche legate all’attività delle poste italiane nonché a tutti i collegamenti di carattere fiscale legati ai cittadini.

Inoltre erano presenti molti strafalcioni, come quello che lei ha evidenziato.

Si avrà la pazienza potrà verificare in un mio post pubblicato su Facebook qualche tempo dopo il mio insediamento che io sollevavo la problematica che lei, con un po’ di ritardo, ma non è mai troppo tardi, oggi evidenzia.

Proprio in considerazione delle criticità evidenziate nel lavoro svolto abbiamo immediatamente sospeso l’applicazione dei nuovi cartelli quasi tutti errati.”