Gioia Tauro, stabilizzati sette Tirocinanti di Inclusione Sociale

Si conclude positivamente il percorso di stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS) del Comune di Gioia Tauro. Nella giornata odierna l’Ente ha provveduto a trasmettere al Centro per l’Impiego di Gioia Tauro gli UNILAV relativi alle assunzioni derivanti dalla selezione pubblica espletata ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 56/1987 e dell’art. 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 165/2001, finalizzata alla stabilizzazione dei TIS di cui al D.D.G. della Regione Calabria n. 12824/2019.

Saranno sette i tirocinanti che, a partire da domani, prenderanno ufficialmente servizio presso il Comune di Gioia Tauro con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali.

Un traguardo particolarmente significativo, che pone fine a una lunga fase di incertezza lavorativa e restituisce serenità e prospettive concrete a sette famiglie del territorio.

«Abbiamo seguito questa procedura amministrativa sin dal suo avvio – dichiara il sindaco Simona Scarcella – mettendo in campo ogni sforzo possibile per raggiungere l’obiettivo e garantire il buon esito dell’iter. Lo abbiamo fatto con attenzione e senso di responsabilità, evitando sprechi di risorse che avrebbero potuto compromettere il percorso di stabilizzazione».

«Oggi raccogliamo il frutto di un lavoro lungo e complesso – prosegue il primo cittadino – che ci consente di raggiungere un duplice risultato: da un lato dare stabilità e dignità a lavoratori che attendevano da anni una risposta concreta; dall’altro rafforzare l’organico comunale e la struttura amministrativa dell’Ente, migliorando la capacità di risposta ai bisogni della comunità».

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il completamento della procedura e rivolge ai nuovi dipendenti un caloroso augurio per l’inizio di questa nuova esperienza professionale al servizio della città.

«A questi lavoratori va il nostro più sincero augurio di buon lavoro. Siamo certi che sapranno mettere competenza, impegno e senso di appartenenza al servizio dell’Ente e della collettività», conclude il sindaco Scarcella.