Gioia Tauro, rifiuti abbandonati, “Rabbia, indignazione e un profondo senso di impotenza”

Rabbia, indignazione e un profondo senso di impotenza: sono questi i sentimenti che hanno accompagnato gli operatori ecologici e gli uffici competenti nella mattinata odierna, quando è stato rinvenuto un nuovo cumulo di rifiuti abbandonati in via Aspromonte, strada parallela a via Roma, nel cuore pulsante della città.

Lo scenario emerso non lascia spazio a dubbi: rifiuti conferiti fuori orario, sacchi lasciati in punti non autorizzati, materiali ingombranti e scarti abbandonati in totale spregio delle regole e del decoro urbano.

«Lo avevamo preannunciato – dichiara l’Assessore all’Ambiente Cristian Guerrisi – i controlli saranno serrati e verranno applicate sanzioni amministrative. Durante le verifiche, gli operatori hanno aperto alcuni sacchi depositati in violazione del calendario di conferimento e sono stati rinvenuti documenti sensibili, riconducibili a cittadini che hanno abbandonato i propri rifiuti ignorando norme e ripetute richieste di collaborazione dell’Amministrazione comunale.»

Guerrisi aggiunge:

«Non ci sarà più alcun margine di tolleranza. I cosiddetti furbetti dei rifiuti verranno individuati e multati. Il decoro di Gioia Tauro è un bene collettivo e non può essere compromesso dall’inciviltà di pochi.»

Il commento del Sindaco Simona Scarcella

Il Sindaco Simona Scarcella esprime profondo disappunto per l’ennesimo episodio di abbandono incontrollato di rifiuti e plaude al lavoro dell’Assessore Guerrisi, sottolineandone l’impegno costante.

«Voglio ringraziare pubblicamente l’Assessore Cristian Guerrisi, sempre in prima linea per garantire decoro e pulizia in città. Il suo lavoro, svolto con determinazione e senso del dovere, è fondamentale per contrastare comportamenti incivili che danneggiano tutta la comunità. L’Amministrazione è compatta: continueremo a rafforzare i controlli e a non tollerare nessuna violazione.»

Il Sindaco invita inoltre la cittadinanza a collaborare:

«Solo rispettando le regole e dimostrando senso civico possiamo costruire una Gioia Tauro più pulita e vivibile.»