Gioia Tauro, passo indietro di Amazon, parla il sindaco Scarcella. Video Servizio di Graziano Tomarchio

Il Capogruppo Alecci: “Mentre i Pronto Soccorso scoppiano, le liste d’attesa si allungano e migliaia di calabresi sono costretti a salire su un treno per curarsi fuori regione, il presidente Occhiuto e la sua Giunta giocano una pericolosa partita di finanza creativa sulla pelle dei cittadini. Il rischio è di promettere ai territori una nuova rete […]