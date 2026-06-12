Gioia Tauro, passo indietro di Amazon, parla il sindaco Scarcella. Video Servizio di Graziano Tomarchio
Giu 12, 2026 - redazione
Gioia Tauro non rinuncia al sogno del grande colosso Dopo le indiscrezioni su un presunto passo indietro di Amazon in Calabria per il rischio di infiltrazioni criminali, arriva la smentita del colosso Amazon , che parla di semplici ritardi industriali.
Sulla vicenda rompe il silenzio l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Simona Scarcella: “L’investimento è ancora possibile”, ascoltiamola. Nell’intervista di Graziano Tomarchio.