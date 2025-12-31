Gioia Tauro, nominato il Cda dell’Associazione Pina Alessio

L’Associazione Pina Alessio, realtà culturale e sociale di riferimento per la città di Gioia Tauro e per l’intera regione Calabria, è lieta di annunciare l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e delle cariche sociali che guideranno l’ente per il triennio 2026-2028. Un rinnovamento che si inserisce in una fase di grande espansione e progetti ambiziosi, con l’obiettivo di consolidare l’impegno dell’Associazione nella promozione della cultura, dell’educazione e delle attività sociali, nonché di rafforzare la sua presenza sul territorio nazionale. Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Pina Alessio, eletto all’unanimità dai soci durante l’assemblea straordinaria tenutasi lo scorso 27 dicembre 2025 è composto da:

• Giuseppe Alessio – Presidente

• Grazia Gaglioti – Vice Presidente e Tesoriere

• Paola Belcastro – Direttore Generale

• Carmelita Caruso – Direttore Artistico

• Virginie Coppola – Segretaria Generale

• Carmela Alessio – Consigliere

• Maria Teresa Bagalà – Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Carmelo Priolo come addetto stampa esterno, per coordinare le attività di comunicazione istituzionale, curando la diffusione delle iniziative, dei progetti e degli eventi promossi dall’Associazione a livello locale e nazionale. Il suo incarico si concentrerà sul rafforzamento delle relazioni con i media, sulla visibilità dell’Associazione e sulla gestione delle attività di comunicazione.

Il Programma delle attività 2026, che sarà messo in atto dal nuovo Consiglio di Amministrazione, prevede una serie di iniziative di grande valore culturale, sociale e educativo. Tra i progetti principali figurano:

• Il Concorso di Poesia e Pittura, una manifestazione annuale destinata a promuovere l’arte e la cultura sul territorio di Gioia Tauro, aperta a partecipanti di tutte le età.

• Il Premio Pina Alessio – Città di Gioia Tauro, che intende premiare personalità e progetti che si sono distinti per l’impegno culturale, sociale e civile.

• L’istituzione di borse di studio destinate a giovani studenti meritevoli delle scuole primarie di Gioia Tauro, con l’obiettivo di favorire l’accesso a opportunità educative di qualità. Il Centro Socio-Culturale “Pina Alessio”: Progetto cardine dell’Associazione per il triennio 2026-2028, il Centro sarà un luogo di aggregazione, crescita culturale e promozione sociale, dedicato a corsi, attività formative, eventi culturali e spazi per giovani e famiglie. Il Centro avrà anche un’importante funzione di centro di ascolto e supporto per le persone in difficoltà. L’Associazione Pina Alessio, inoltre, annuncia inoltre con grande soddisfazione la propria affiliazione ad ASI Cultura, presidente Michele Cioffi, un ente nazionale che promuove attività culturali e sociali in tutta Italia. Con questa affiliazione l’Associazione Pina Alessio accede a nuove risorse, a una preziosa rete di collaborazioni e importanti opportunità di sviluppo. La suddetta partnership permetterà l’ampliamento delle attività soprattutto in Calabria e nel Lazio, con benefiche ricadute auspicabilmente sul piano dell’immagine dell’Associazione nel panorama nazionale e internazionale. Michele Cioffi ha espresso il suo sostegno e la sua fiducia nell’Associazione, sottolineando l’importanza di questo legame per lo sviluppo di un’offerta culturale sempre più inclusiva e innovativa.



