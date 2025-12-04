Gioia Tauro, Messa in ricordo del sedicesimo anniversario della morte di Francesco Maria Inzitari, “Un giovane innocente, vittima di una giustizia ancora negata”

Francesco Maria Inzitari era un ragazzo come tanti, con sogni, speranze e una vita davanti a sé. Il 5 dicembre 2009, a Taurianova, la sua esistenza è stata brutalmente spezzata da un atto di violenza insensata. Oggi, a distanza di 16 anni, il suo nome è ancora legato alla richiesta di una giustizia che tarda ad arrivare, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia, degli amici e di una comunità intera. Francesco Maria Inzitari era conosciuto da tutti come un giovane gentile, rispettoso e pieno di energia. Amava la vita, la sua famiglia e il suo paese. Le sue giornate erano fatte di piccoli gesti, di incontri tra amici, di lavoro e sogni per il futuro. Un ragazzo innocente, che non aveva nulla a che fare con il male che lo ha colpito. Il tragico 5 dicembre 2009, quel giorno la violenza si è abbattuta su Francesco in modo barbaro e inaspettato: un omicidio che ha sconvolto Rizziconi e tutta la Calabria.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta la popolazione e alimentando un forte senso di ingiustizia e impotenza. In un attimo, la vita di Francesco è stata spezzata e con essa anche il senso di sicurezza della comunità. Da allora sono passati sedici anni, ma il dolore non si è mai attenuato. Ancora oggi, la famiglia di Francesco e tutti coloro che gli volevano bene attendono che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che i responsabili vengano finalmente assicurati alla giustizia. L’indiAerenza e la lentezza delle indagini hanno lasciato un senso di amarezza profonda: la memoria di Francesco continua a chiedere verità e giustizia. La famiglia di Francesco, ormai da anni, chiede con forza che venga fatta giustizia per il loro caro. Questa richiesta non rappresenta solo il dolore personale di chi ha subito una perdita così ingiusta, ma riflette anche il bisogno di tutta la società civile (che costituisce la grande maggioranza onesta della popolazione) di vedere aAermati i valori di legalità e rispetto della vita. Francesco merita giustizia, e con lui la meritano tutte le persone perbene che credono in un futuro migliore, fondato sulla verità e sulla dignità umana. Nel ricordo di Francesco, la comunità ha più volte manifestato il proprio dolore, ma anche la volontà di non dimenticare. Ogni anno, il 5 dicembre, amici, parenti e semplici cittadini si riuniscono per onorare la memoria di un giovane strappato troppo presto alla vita e per ribadire, ancora una volta, che Francesco attende e merita giustizia. Anche quest’Anno sarà celebrata una Santa Messa alle ore 18,00 presso la Chiesa San Gaetano Catanoso a Gioia Tauro in ricordo di Francesco. Francesco Maria Inzitari rappresenta, purtroppo, una delle tante vittime innocenti di una violenza che non trova giustificazione. La sua storia deve continuare a essere raccontata, aAinché nessuno dimentichi e aAinché la giustizia, anche se tardiva, possa finalmente essere fatta. La memoria di Francesco vive nei cuori di chi lo ha amato e nella voce di chi, ogni giorno, chiede verità, giustizia e rispetto per la vita di tutti.

Fondazione Francesco Maria Inzitari