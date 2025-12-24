Delianuova, lettera di cordoglio alla famiglia per la prematura scomparsa del piccolo Domenico Carbone a soli 3 anni

Cari genitori,

oggi, 24 dicembre, è un giorno di gioia e di speranza per molti, ma per voi è un giorno di dolore e di lutto. La Direzione di Approdo Calabria vuole esprimere la sua più profonda solidarietà e vicinanza alle famiglie Carbone Battista per la perdita del piccolo Domenico Carbone, di soli 3 anni.

Il vostro piccolo angelo è volato in cielo proprio nel giorno in cui celebramo la nascita di Gesù, e noi crediamo che lui sia ora al fianco del Bambino Gesù, a guardare voi e a proteggervi.

Sappiamo che è difficile capire e accettare, ma volevamo dirvi che il vostro bambino sarà sempre con voi, nel vostro cuore e nella vostra anima. Lui vi guarderà dal cielo e vi darà la forza di andare avanti.

Vogliamo dirvi che non siete soli, che ci sono persone che vi amano e vi stanno vicino in questo momento difficile. Siete forti e coraggiosi, e supererete anche questo dolore.

Il vostro bambino sarà sempre nel vostro cuore, e la sua memoria vi accompagnerà per sempre.

Con affetto,

La Direzione di Approdo Calabria