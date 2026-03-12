Gioia Tauro, la minoranza contro il sindaco Scarcella, “Il mancato invito del sindaco alla minoranza è una grave mancanza di rispetto”

Premessa: l’arrivo della delegazione brasiliana a Gioia Tauro, per la possibilità di apertura di nuove rotte marittime, è una notizia che ci rende felici.

Certo, ci avrebbe reso altrettanto felici ricevere l’invito e poter partecipare all’incontro, in quanto anche noi membri del consiglio comunale, ma il sindaco pare trascurare questo dettaglio, insieme alle buone maniere e all’istituzionalità.

Questo mancato invito sancisce ancora una volta, in maniera netta, che questa maggioranza, che tante volte ha predicato la collaborazione con le forze di opposizione, non ha la benché minima idea di come si faccia ad instaurare un dialogo. Anzi, perpetua nella mancanza di rispetto di consiglieri ed elettori che oggi da questa maggioranza non si vedono rappresentati.

Una grave caduta di stile che dopotutto non ci sorprende: già in altre occasioni segnate da visite istituzionali, era mancato l’invito da parte dell’amministrazione ai consiglieri di opposizione. Proprietari esclusivi dell’aula consiliare.

La parola “istituzione” pare non far parte del vocabolario del sindaco e a lei sembra andar bene così, visto che ormai rappresenta solo se stessa ed una sempre più piccola fetta di cittadinanza: quella che dalla sua elezione ha potuto trarre qualche beneficio personale.

Al sindaco ed alla maggioranza vogliamo dare un suggerimento però: utilizzare la posta anche per gli inviti e non solo per inviare raccomandate di pagamento ai cittadini.