Gioia Tauro, la dura lettera di Giusi Magno al Sindaco Scarcella, “per due anni ho lavorato gratis per la città. La gente sa chi è lei e chi sono io…”

Riceviamo e pubblichiamo dalla Consigliera Comunale di Gioia Tauro, Giusi Magno

Egregia sindaca di Gioia Tauro, avv. Simona Scarcella.

Durante il suo comizio senza contraddittorio, celato dal punto all’ O.D.G. “comunicazioni del sindaco”, molte persone mi hanno contattato per avvisarmi che, nel suo solito veleno che sputa puntualmente verso chiunque le venga davanti, si sia permessa di menzionare mio marito oltre che buttare fango sulla mia immagine!

Mi chiedo come mai, nonostante le oltre due ore di consiglio in cui avrebbe potuto rispondermi ha vigliaccamente aspettato di arrivare all’ultimo punto dove nessuno può intervenire, dove avrei dovuto subire il suo fango standomene in silenzio e magari facendomi allontanare dalle forze dell’ordine se avessi osato risponderle!

Questo comunicato nasce per smontare punto per punto ma non a voce, con i fatti le sue falsità!

Da lei sindaco, proprio lezioni di moralità non ne accetto.

Vede sindaco, anche se lei si è permessa di fare illazioni su mio marito io, chiaramente diversa da Lei, non scenderò al suo livello, magari parlando di suo marito! Sarebbe come sparare sulla croce rossa e, se volessi, potrei però scrivere un libro! Non penso che lei sia nella condizione oggi di parlare dei congiunti degli altri.

Ha dichiarato che io avrei chiesto “la testa di un assessore”…spero abbia alluso alla testa politica almeno. Ma adesso le rispondo nel merito proprio come piace a lei.

Ha detto un terzo di storia, distorta e condita come solo lei sa fare.

Quando lei ha diffuso la voce che stavamo facendo la guerra ad un suo assessore poiché ambiziosi di assessorato, ho mandato, una pec dove dichiaravo che non ero interessata a ricoprire cariche assessorili e che chiedevo di essere smentita! Allego la pec sempre per amore di verità! Tutti i consiglieri di maggioranza l’hanno ricevuta in data 27/10/2025 alle ore 15:40. Verba volant scripta manent. Continui a dichiarare il falso!

Vede io starei attenta ad affermare con tutta quell’enfasi che non avrei avuto alcun ruolo nella vicenda relativa all’apertura della sede di Medicina Legale perché significa negare fatti che posso dimostrare con documenti. Esistono verbali che attestano la mia presenza già dal primo sopralluogo effettuato il 2 settembre. Da quel momento ho seguito costantemente i lavori mantenendo rapporti con i referenti Asp nella persona di Fazzari e il dottore Iannello che lei ha citato… questione ascensore non funzionante, porta da automatizzare, ADSL sedie e scrivania fatte recapitare sempre su mia richiesta, chiedo scusa se non le ho portate a spalla per meritarmi il taglio del nastro!

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In quel periodo, essendo in gravidanza mi sono avvalsa della preziosa collaborazione del Vice Sindaco con il quale mi sono confrontata costantemente durante tutto il percorso, e senza di lui da sola non avrei potuto farcela! Addirittura Il 24 febbraio con messaggi intercorsi con il mio vice sindaco concordavamo di fare ultimo sopralluogo e di procedere all’inaugurazione dei locali. Mi smentisca!

Pertanto trovo ingiusto e offensivo sentir dire che il mio contributo non sia mai esistito e che il mio interessa fosse quello di comparire in una fotografia…forse si confonde con sé stessa.

Chi ha partecipato a quel percorso conosce perfettamente la verità dei fatti e i fatti fortunatamente restano.

Ma la cosa più disgustosa e sconcertante è stato sentire uscire dalla sua bocca: “non è vero che ha lavorato gratis”. Davvero??

Spieghi ai cittadini quando avrei percepito questi soldi, per quale attività e attraverso quale atto.

Perché io ricordo una delega senza portafoglio. Ricordo chilometri percorsi senza chiedere un euro di rimborso. Ricordo sopralluoghi, incontri, telefonate, giornate sottratte alla mia professione e alla mia famiglia. Ricordo perfino iniziative ed eventi per i quali ho messo mano al mio portafoglio senza chiedere nulla a nessuno.

Per quasi due anni ho lavorato per la città senza chiedere nulla in cambio.

E trovo davvero singolare che chi non è riuscito a smentire i risultati raggiunti tenti oggi di smentire perfino il sacrificio con cui quei risultati sono stati ottenuti!

La città la ringrazia per aver tolto una delega a chi con i fatti ha dimostrato di prodigarsi per la salute dei cittadini a costo ZERO!

Su una cosa però dice bene, la gente sa chi è Lei e chi sono io…e non aggiungo altro!

Dott.ssa Giusi Magno

Consigliere Comunale

Gioia Futura