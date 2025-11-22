Gioia Tauro, il Lions Club e l’Istituto “F. Severi” insieme per dire NO alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Lions Club Gioia Tauro – Piana, in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Severi”, ha organizzato un incontro formativo dal titolo “Rispetta la Vita – Insieme contro la violenza sulle donne”, che si terrà martedì 25 novembre 2025 alle ore 10.00 presso l’aula magna dell’istituto.

L’evento mira a sensibilizzare studenti e cittadinanza su un tema più che mai attuale, promuovendo cultura del rispetto, dell’ascolto e del coraggio di chiedere aiuto.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del Dirigente scolastico Fortunato Praticò, della Sindaca di Gioia Tauro Simona Scarcella e del Presidente del Lions Club Santo Bagalà.

La Responsabile del Service e moderatrice dell’incontro, Maria De Caria, guiderà gli interventi dei professionisti impegnati quotidianamente nella tutela delle vittime:

– Dott.ssa Marcella Davì, Funzionario della Banca d’Italia

– Dott.ssa Caterina Catania, psicologa e psicoterapeuta

– Avv. Francesca Stillitano, legale del Centro Antiviolenza “Angela Morabito” dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni

– Capitano Nicola De Maio, Comandante della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro

A concludere i lavori sarà Vincenzo Mollica, Presidente della XI Circoscrizione Lions.

Particolarmente toccante sarà il Momento Speciale dedicato alla video–testimonianza di una donna che ha trovato il coraggio di denunciare, offrendo alla platea un messaggio autentico e potente: la voce di chi voce spesso non l’ha avuta.

L’incontro rientra nel programma di impegno civico del Lions Club Gioia Tauro – Piana e conferma la volontà dell’associazione e della scuola di lavorare insieme per una comunità più consapevole e capace di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza.

“Se fa male, non è amore”: un messaggio semplice, ma necessario, che il Lions Club e l’Istituto Severi scelgono di rilanciare con forza anche quest’anno.