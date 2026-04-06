Gioia Tauro, i consiglieri di minoranza chiedono al sindaco di pubblicare sulla pagina Facebook del comune gli auguri di Pasqua ai cittadini

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Oggetto: Richiesta di pubblicazione sulla pagina Facebook del Comune di Gioia Tauro, auguri di Pasqua

Egregi signori,

il gruppo di minoranza consiliare, tramite la presente, trasmette la lettera di auguri in occasione della Santa Pasqua, redatta a nome di tutti i consiglieri di minoranza, con la cortese richiesta che venga pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Gioia Tauro.

Si allega il testo della lettera, già redatto in forma definitiva e condiviso dai firmatari, in calce al quale sono riportate le sottoscrizioni dei consiglieri di minoranza.

In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia per la consueta attenzione e si porgono cordiali saluti.

Firmato

Bagalà S., La Rosa S., Pedullà L, Raso D., Schiavone R. ,Zappalà S. consiglieri di minoranza

In occasione della Santa Pasqua, il gruppo di minoranza consiliare desidera rivolgere i più sinceri auguri alle autorità e alla cittadinanza.

La Pasqua rappresenta, per chi crede e per chi vede in essa un simbolo di rinascita civile, un momento di riflessione e di speranza. È l’occasione per fermarsi e riscoprire il valore della solidarietà, guardando con particolare attenzione a chi, tra i nostri concittadini, attraversa momenti di difficoltà o solitudine. Il nostro augurio va a ogni famiglia, ai giovani che costruiscono il futuro e agli anziani, custodi della nostra memoria. Che questi giorni portino serenità nelle vostre case e rinnovino quel senso di appartenenza che rende viva la nostra città