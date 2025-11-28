Gioia Tauro, i Consiglieri di minoranza, “condanniamo con assoluta fermezza questo vile attentato e riaffermiamo la nostra piena e convinta vicinanza al Sindaco”

Il gesto sconsiderato e violento che oggi ha colpito il nostro Comune non è soltanto l’atto isolato di un individuo in evidente stato di squilibrio: è un attacco diretto al cuore della nostra comunità. Un’azione che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e che ha gettato Gioia Tauro in un clima di sgomento e inquietudine. Dinanzi a simili episodi non esiste distinzione tra maggioranza e opposizione, tra visioni politiche o sensibilità diverse. Le istituzioni sono la casa di tutti, presidio di legalità e servizio, e ogni aggressione contro di esse è un’aggressione contro l’intera città. Per questo riteniamo grave e inaccettabile ogni tentativo di minimizzare o ridimensionare l’accaduto. Sottovalutare un gesto di tale gravità significa non comprendere la delicatezza del momento e il valore fondamentale della tutela delle nostre istituzioni. Come gruppo di minoranza condanniamo con assoluta fermezza questo vile attentato e riaffermiamo la nostra piena e convinta vicinanza al Sindaco, al personale comunale e a tutti coloro che operano al servizio della città. In frangenti come questo, Gioia Tauro deve saper mostrare il suo volto migliore: una comunità matura, unita, consapevole del proprio ruolo e della propria dignità civica. Nessun atto di violenza potrà incrinare la solidità delle nostre istituzioni né intaccare la determinazione con la quale le difenderemo.

I Consiglieri di Minoranza

Santo Bagalà, Salvatore Larosa, Gina Pedullà, Domenica Raso, Rosario Schiavone, Salvatore Zappalà