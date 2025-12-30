Gioia Tauro, i Bronzi di Riace rivisitati dagli studenti del Polo Liceale “Guerrisi Gerace”

Nel suggestivo scenario del Museo Archeologico “Metaurus”, il Polo Liceale “Guerrisi Gerace” di Cittanova ha presentato il calendario 2026, frutto della creatività e dell’impegno degli studenti delle classi VA e VB. Un progetto ambizioso che coniuga arte, tecnologia e valorizzazione del territorio.

Il calendario, composto da 14 tavole grafiche in formato 25×25 cm, rappresenta una reinterpretazione in chiave moderna dei celebri Bronzi di Riace e di altre opere esposte al Museo Nazionale di Reggio Calabria. Gli studenti hanno utilizzato tecniche di grafica digitale avanzata, dimostrando come le nuove generazioni possano dialogare con l’arte antica attraverso linguaggi contemporanei.

L’iniziativa nasce in occasione del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace e si inserisce in un percorso didattico volto a sviluppare competenze digitali, approfondire la conoscenza dell’arte classica e promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale calabrese. Ogni pagina del calendario è arricchita da citazioni di celebri filosofi dell’antichità, creando un ponte ideale tra passato e presente.

Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato la Dirigente Scolastica del Polo Liceale, Dott.ssa Clelia Bruzzi, il Sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella, il Sindaco di Cittanova Domenico Antico, la Dott.ssa Bruni, direttrice del Museo “Metaurus”, e Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Presenti anche la docente referente del progetto, Prof.ssa Piera Angela Cutrì, insieme agli studenti protagonisti dell’iniziativa e La Prof. Francesca Paolino, docente di Storia dell’Arte, che ha saputo cogliere con interesse una ricerca sull’arte classica e l’importanza del patrimonio artistico culturale nel nostro territorio.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’autorizzazione del Museo Archeologico Nazionale per la pubblicazione delle immagini delle opere. Un riconoscimento importante che testimonia il valore culturale e didattico dell’iniziativa.

“Questo lavoro rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e territorio”, hanno sottolineato i referenti del progetto. “Gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettere in campo competenze tecniche avanzate, lavorando su contenuti di grande valore storico e artistico. È un modo concreto per avvicinare i giovani al nostro straordinario patrimonio culturale”.

Il calendario 2026 del Polo Liceale “Guerrisi Gerace” si configura così come uno strumento non solo di utilità pratica, ma anche di diffusione culturale, capace di portare nelle case dei cittadini la bellezza e la storia della Calabria attraverso lo sguardo fresco e innovativo delle nuove generazioni.